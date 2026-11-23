Mika Matilainen PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtajaksi
23.11.2026 16:15:27 EET | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Tradenomi Mika Matilainen on nimitetty Osuuskauppa PeeÄssän vähittäiskaupan toimialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2027 alkaen. Hän vastaa market- ja erikoiskaupan sekä parturi-kampaamotoiminnan kasvusta, tuloksesta, kilpailukyvystä ja palveluverkoston kehittämisestä.
Matilainen siirtyy tehtävään Lidl Suomen operatiivisen ylläpidon osastopäällikön tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut myyntipäällikkönä Suomessa ja Belgiassa sekä tavaranhallinnan ja kiinteistöjen johtotehtävissä. Työuransa hän aloitti Osuuskauppa Keskimaalla.
– Mika tuo meille vahvaa kaupallista osaamista sekä kokemusta ihmisten, investointien ja palveluverkoston johtamisesta. Hän tulee rakentamaan voittavaa vähittäiskauppaa yhdessä osaavan henkilöstömme ja kaupan johtoryhmän kanssa, toimitusjohtaja Mikko Junttila sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mikko JunttilatoimitusjohtajaPuh:044 719 7200mikko.junttila@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 135 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa PeeÄssä
Prisma Kuopion pysäköintijärjestely palaa kameravalvontaan keskiviikkona 2.12. alkaen23.11.2026 10:45:00 EET | Tiedote
Pysäköintikiekon käytöstä luovutaan Kuopion Prisman ulkopysäköintialueella ja parkkihallissa. Ilmainen kolmen tunnin pysäköinti säilyy ennallaan.
Remontoitu S-market Iisalmi tarjoaa perjantaina kakkukahvit – remontissa toteutettiin useita asiakastoiveita18.11.2026 09:26:21 EET | Tiedote
PeeÄssällä on poikkeuksellisen paljon uutta tarjolla asiakasomistajilleen Iisalmessa. Kivirannassa sijaitseva S-market Iisalmi viettää remonttiavajaisiaan 20.11. ja 26. päivä avataan kokonaan uusi S-market Pohjolankatu.
PeeÄssä on ostanut Riistavedeltä kiinteistön seurakunnalta – ”kehitämme Riistavedellä tarjottavia kaupan palveluita”13.11.2026 05:00:00 EET | Tiedote
PeeÄssä on ostanut Riistaveden seurakunnalta kiinteistön. Kauppa koskee osoitteessa Keskustie 2 sijaitsevaa tonttia ja sen kiinteistöä. Rakennus on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uusi kauppa. – Tonttikauppa mahdollistaa Osuuskauppa PeeÄssää kehittämään Riistavedellä tarjottavia kaupan palveluita. Nykyisen kaupan kiinteistön ollessa teknisen käyttöikänsä tiensä päässä, haluamme rakentaa modernin, energiatehokkaan ja pitkäikäisen kiinteistön palvelemaan Riistaveden asiakaskuntaa, kertoo PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa. Uudishankkeen toteutuksesta ja aikataulusta tiedotetaan myöhemmin lisää.
PeeÄssä harkitsee Kuopion Sokoksen Presso-kahvilan sulkemista4.11.2026 12:30:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä harkitsee Kuopion Sokoksen toisessa kerroksessa sijaitsevan Presso-kahvilan sulkemista. Suunnitelman taustalla on toiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus. Toteutuessaan sulkemisella voi olla vaikutusta yhden henkilön työsuhteeseen. Mahdollisesta kahvilan sulkemisesta käydään muutosneuvottelut marraskuun aikana ja sulkeminen tapahtuisi vuoden lopussa. – Sokoksen kakkoskerroksessa on ollut kahvilatoimintaa pitkään ja on todella harmillista sulkea Presso. Asiakkaiden ja myynnin määrä on kuitenkin ollut toimenpiteistä huolimatta riittämätön kannattavaan toimintaan, kertoo PeeÄssän toimialajohtaja Aleksi Vuorinne. Vuorinne selventää, että Kuopion Sokoksessa kahvila- ja ravintolapalveluiden kysyntä on keskittynyt katutason kauppakäytävään, jossa sijaitsee myös kahvila Coffee House. – Jos Presso suljetaan, pidämme huolen, että Coffee Housen valikoima ja tunnelma palvelevat myös Presson kanta-asiakkaita.
Osuuskauppa PeeÄssän kiinteistökauppa mahdollistaa Vesannon keskustan maa-alueen puhdistamisen16.10.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Vesannon keskustassa osoitteessa Keskustie 14 sijaitsevan kiinteistön Metsäkipinä Oy:ltä. Maa-alueen pinta ala on 1 817 m2 ja sillä sijaitsee vuonna 1959 valmistunut rakennus, jossa toimii tällä hetkellä mm. kahvila ja suoramyyntipiste Vestori. Kiinteistökauppa on osa pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamiseen liittyvää kokonaisratkaisua. Kiinteistössä on aiempina vuosikymmeninä harjoitettu huoltamoliiketoimintaa, jonka seurauksena alueen maa-aineksia on pilaantunut. Pilaantuneita maa-aineksia on kulkeutunut nykyisen rakennuksen alle. Alueella on tehty perusteelliset tutkimukset ja erilaisia ratkaisuja on ympäristö- ja rakennusasiantuntijoiden avulla kartoitettu. Selvitysten lopputuloksena on varmistunut, ettei pilaantuneita maa-aineksia pystytä poistamaan rakennuksen alta ilman sen purkamista. – Ihmiset ovat aikanaan toimineet parhaan tietämyksensä ja oman aikansa määräysten mukaisesti – ajat ovat olleet silloin toiset. Osuuskauppa PeeÄssän juuret ovat 1
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme