Danske Bank suosittelee jatkamaan osakkeiden ylipainotusta ja pitää korkosijoitukset alipainossa. Osakealueista Yhdysvallat pysyy ylipainossa ja kehittyvät markkinat nousevat ylipainoon. Pankki näkee tekoälyssä, ja sen vahvassa kysynnässä edelleen houkuttelevia mahdollisuuksia, mutta suosittelee sijoitusten hajauttamista laajasti tekoälyteeman sisällä.

”Olemme suhtautuneet osakemarkkinoihin ja yhdysvaltalaisiin osakkeisiin myönteisesti jo pitkään, eikä markkinoiden levottomuus ole muuttanut näkemystämme. Viime aikoina teknologiasektorin tuloskasvu on jatkunut vahvana, mutta monien yhtiöiden kurssit ovat laskeneet. Olemme nyt jopa aiempaa myönteisempiä osakkeiden näkymistä ja pidämme viimeaikaista laskua ostomahdollisuutena. Nvidian toimitusjohtajan Jensen Huangin yllätysero säikäytti markkinat, mutta yhtiö julkaisi eron jälkeen odotuksiin nähden vahvan Q3-tulosraportin. Eilen taas uutisoitiin, että Huang tekee yllätyspaluun toimitusjohtajaksi pikavauhtia. Myönteistä on myös Anthropicin suotuisasti käynnistynyt pörssitaival”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Yritysten tulokset kasvavat yhä vahvasti ja vakaana säilynyt maailmantalous Yhdysvallat vahvana veturinaan tarjoavat osakkeille hyvät lähtökohdat. Yhdysvaltain välivaalien jälkeen poliittinen epävarmuus on vähentynyt ja presidentti Trump on hyväksynyt vaalituloksen. Sijoittajat voivat nyt suunnata huomionsa jälleen talouskasvuun ja yritysten tuloksiin.

”Markkinoiden korkeista odotuksista huolimatta on hyvä muistaa, että riskit eivät kuitenkaan ole poistuneet. Välivaalitulos voi vaikuttaa sekä toimialoihin että korkoihin. Demokraattien selvä voitto lisää mahdollisuutta muun muassa teknologiaan, tekoälyyn ja datakeskuksiin kohdistuvan sääntelyn kiristymiseen, kun puolestaan vihreä energia ja infrastruktuuri voivat saada uutta poliittista tukea. Tekoälyinvestointien rahoitukseen ja tuottoon liittyvät avoimet kysymykset tai Lähi-idän konfliktin kärjistyminen uudelleen voivat saada aikaan uusia kurssilaskuja”, toteaa Kemppainen.



Aasian teknologiayhtiöt tukevat kehittyviä markkinoita

Kehittyvien markkinoiden osakeindeksin rakenne on muuttunut huomattavasti viime vuosina. Teknologiasektorin noin 40 prosentin osuus indeksistä on huomattavasti aiempaa suurempi. Aasialaisilla teknologiayhtiöillä on keskeinen asema tekoälyn maailmanlaajuisessa arvoketjussa.

”Aasian johtavien teknologiayhtiöiden tulokset kasvavat vahvasti, ja niiden odotettu tuloskasvu on huomattavasti koko markkinaa nopeampaa. Kehittyvien markkinoiden osakkeiden vahvuus on kuitenkin myös niiden haavoittuvuus. Aasialaiset teknologiayhtiöt ovat hyvin riippuvaisia siitä, että Yhdysvaltojen tekoälyinvestoinnit pysyvät suurina. Kysynnän heikkeneminen tai muistisirujen hintojen lasku vaikuttaisi kielteisesti kehittyvien markkinoiden osakkeisiin”, sanoo Kemppainen.

Maailma tarvitsee yhä enemmän sähköä

Yhä useammat talouden osa-alueet sähköistyvät. Samalla tekoälyn yleistyminen ja datakeskusten rakentaminen lisäävät sähkönkulutusta entisestään. Tämä asettaa suuria vaatimuksia sähkön tuotantoon, siirtoon ja varastointiin tarvittavalle fyysiselle infrastruktuurille. Erityisesti sähköverkosta on tullut monin paikoin pullonkaula.

”Sijoittajille yhteiskunnan sähköistyminen luo mahdollisuuksia koko arvoketjussa: tarvittavia metalleja louhivista ja jalostavista yrityksistä kaapeleiden, muuntajien, akkujen ja muiden tulevaisuuden yhteiskunnan tarvitsemien laitteiden valmistajiin”, toteaa Kemppainen.

Sijoittaja, säilytä maltti ja pidä salkku tasapainossa

Kun osakekurssit laskevat ja epävarmuus lisääntyy, sijoitusten myyminen ja markkinoiden seuraaminen sivusta voi tuntua houkuttelevalta. Lyhyen aikavälin markkinaepävarmuus ei kuitenkaan yksinään ole syy muuttaa pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmaa. Sijoittajana on tärkeää säilyttää maltti ja tehdä päätökset oman sijoitushorisontin ja riskinsietokyvyn perusteella.

”Tämä ei silti tarkoita, etteikö sijoituksia pitäisi koskaan muuttaa. Esimerkiksi vuodenvaihde voi olla hyvä hetki tarkastella salkkua ja varmistaa, että riskit jakautuvat edelleen halutulla tavalla. Jos selkeää sijoitussuunnitelmaa ei ole, usein sijoittajalle voi olla parasta odottaa rauhassa tilanteen kehittymistä”, muistuttaa Kemppainen.