Huomioi huoneistosaunan paloturvallisuus!
24.11.2026 09:03:00 EET | Kiinteistöliitto | Tiedote
Kun kotona on liikaa roinaa, moni sulloo tavarat säilytystilojen puutteessa saunaan. Pahimmillaan sauna muuttuu varastoksi, mikä aiheuttaa tulipaloriskin. Paloturvallisuusviikon alla Kiinteistöliitto haluaa muistuttaa huoneistosaunaan liittyvistä turvallisuustekijöistä.
Saunaa saa käyttää vain saunomiseen, eikä siellä pidä esimerkiksi kuivattaa pyykkiä. Jos saunaa ei käytetä sen varsinaiseen tarkoitukseen, saunan sulake kannattaa irrottaa paikoiltaan vahinkojen välttämiseksi.
Saunaa lämmitetään vain valvotusti eli silloin, kun ollaan itse paikalla ja hereillä. Vaikka saunominen kynttilän valossa voi tuntua tunnelmalliselta, siinäkin saattaa piillä tulipalon vaara. Kynttilät voivat kuumassa lämpötilassa sulaa ja sytyttää tulipalon.
Vastuu kiukaan kunnossapidosta yleensä osakkaalla
Huoneistosaunan kiukaan kunnossapito kuuluu lähtökohtaisesti osakkaalle. Ellei yhtiöjärjestykseen ole toisin kirjattu, osakas vastaa siitä, että kiuas on kunnossa.
”Kiuaskivet pitää uusia säännöllisin väliajoin, saunan käytöstä riippuen esimerkiksi 1-3 vuoden välein. Tämä on tärkeää siksi, että kiukaan vastukset eivät ylikuumene huonokuntoisten tai väärin ladottujen kiuaskivien takia”, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi juristi Pauliina Haapsaari.
Jos asunnossa asuu vuokralainen, on vuokralainen vastuussa kiuaskivien vaihtamisesta ja uudelleenlatomisesta, ellei vuokrasopimuksessa ole muuta sovittu.
Vuokralaisella ei kuitenkaan ole kunnossapito- eli korjausvastuuta kiukaasta. Jos vuokralainen huomaa kiukaan toiminnassa vikoja, hänen pitää olla viipymättä yhteydessä vuokranantajaan. Vuokranantaja vastaa kiukaan korjaamisesta ja tarvittaessa vaihtamisesta uuteen.
Yhteyshenkilöt
Pauliina Haapsaarivanhempi juristiPuh:09 1667 6361pauliina.haapsaari@kiinteistoliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu yli 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä noin kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
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