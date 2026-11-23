Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen varautumistehtävä Suomenlahdella onnistui hyvin
23.11.2026 13:57:32 EET | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos oli viikonlopun ajan tehostetussa toimintavalmiudessa Sparta II -alukseen liittyneen tilanteen vuoksi. Suomen merialueella tulessa olleeseen venäläiseen konttialukseen liittyvää tilannetta johti Rajavartiolaitos.
Pelastustoimi varautui Helsingin pelastuslaitoksen johdolla aluksen mahdollisesti aiheuttamaan öljyntorjuntatehtävään. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos varautui mahdolliseen öljyntorjuntatehtävään ja vahvisti omaa valmiuttaan kutsumalla töihin ylimääräistä henkilöstöä. Varautumistehtävä sujui pelastuslaitoksen osalta suunnitellusti.
– Viikonloppu osoitti, että pystymme vahvistamaan valmiuttamme suunnitellusti ja nopeasti. Varauduimme mahdolliseen öljypäästöön siirtämällä vene- ja öljyntorjuntakalustoa valmiuteen Tirmoon ranta-alueelle sekä vahvistamalla henkilöstöresurssejamme. Tarvittava toimintakyky saatiin käyttöön lyhyellä varoitusajalla, mutta se edellytti henkilöstöltämme joustavuutta ja merkittävää lisäpanosta, kertoo Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Kynsijärvi. Muuttuvassa turvallisuusympäristössä meidän on pystyttävä varautumaan jatkossakin hyvin erilaisiin tilanteisiin, Kynsijärvi jatkaa.
Sparta II -alukseen liittyvä pelastustoimen varautumistehtävä päättyi sunnuntaina, ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on palannut normaaliin toimintavalmiuteen.
Lue aikaisempi tiedote: Sparta II alukseen liittyvä pelastustoimen varautumistehtävä Suomenlahdella on päättynyt
Yhteyshenkilöt
Mika KynsijärviPelastuspäällikköPuh:0201111400mika.kynsijarvi@pelastustoimi.fi
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos vastaa itäisen Uudenmaan kuntien pelastustoimesta. Alueeseen kuuluu Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on osa Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta.
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