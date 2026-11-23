Pelastustoimi varautui Helsingin pelastuslaitoksen johdolla aluksen mahdollisesti aiheuttamaan öljyntorjuntatehtävään. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos varautui mahdolliseen öljyntorjuntatehtävään ja vahvisti omaa valmiuttaan kutsumalla töihin ylimääräistä henkilöstöä. Varautumistehtävä sujui pelastuslaitoksen osalta suunnitellusti.

– Viikonloppu osoitti, että pystymme vahvistamaan valmiuttamme suunnitellusti ja nopeasti. Varauduimme mahdolliseen öljypäästöön siirtämällä vene- ja öljyntorjuntakalustoa valmiuteen Tirmoon ranta-alueelle sekä vahvistamalla henkilöstöresurssejamme. Tarvittava toimintakyky saatiin käyttöön lyhyellä varoitusajalla, mutta se edellytti henkilöstöltämme joustavuutta ja merkittävää lisäpanosta, kertoo Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Mika Kynsijärvi. Muuttuvassa turvallisuusympäristössä meidän on pystyttävä varautumaan jatkossakin hyvin erilaisiin tilanteisiin, Kynsijärvi jatkaa.

Sparta II -alukseen liittyvä pelastustoimen varautumistehtävä päättyi sunnuntaina, ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos on palannut normaaliin toimintavalmiuteen.

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