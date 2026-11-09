Vuoden alumnin valitsivat äänestyksellä Haaga-Helian opiskelijat, henkilöstö ja alumnit. Aicha Manai tunnetaan yrittäjänä, puhujana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Startup Refugeesin toimitusjohtajana hän tekee työtä maahanmuuttajien työllistymisen, yrittäjyyden ja osallisuuden edistämiseksi Suomessa.



Vaikuttavaa työtä yhdenvertaisemman yhteiskunnan puolesta



Valinnassa painoivat erityisesti Manain aktiivinen rooli alumnina sekä hänen yhteiskunnallinen vaikuttavuutensa. Hän on ollut mukana monissa Haaga-Helian tilaisuuksissa, kuten Alumni Talks -webinaareissa ja valmistujaisjuhlissa, joissa hän on jakanut kokemuksiaan opiskelijoille ja valmistuville.



Aicha Manain mukaan Haaga-Helia on ollut tärkeä osa hänen urapolkuaan.

– Tämä valinta tuntuu hienolta ja on suuri kunnia. Haaga-Helialla on ollut merkittävä rooli urallani. Opinnoista sain osaamista, itsevarmuutta ja valmiuksia työelämään. Olen aidosti kiitollinen tästä tunnustuksesta, hän sanoo.



Manai palkitaan Vuoden alumni -tunnustuksella Finlandia-talolla 14.12. järjestettävien valmistujaisten yhteydessä. Samalla hän pitää valmistuville alumnipuheen.



Alumnien osaaminen näkyväksi



Vuoden alumni -tunnustus myönnetään vuosittain alumnille, joka on menestynyt omalla alallaan, vaikuttanut yhteiskuntaan merkittävällä tavalla ja pitänyt aktiivisesti yhteyttä Haaga-Heliaan.



Vuoden alumnin ja finalistien kanssa tehdään yhteistyötä muun muassa tapahtumissa, puheenvuoroissa ja opiskelijoiden inspiroimisessa. Tunnustuksella Haaga-Helia haluaa tuoda esiin alumniensa osaamista sekä heidän vaikutustaan työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseen.