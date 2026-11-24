Keilaniemen hankkeet etenevät – uusimpina alueen ensimmäinen hotelli ja KONEen uusi toimistorakennus
24.11.2026 10:00:18 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Keilaniemen kehitys etenee jälleen, kun alueelle rakennetaan hissiyhtiö KONEen uusi konsernihallinnon toimistotalo ja norjalaisen Strawberry-ketjun Clarion-hotelli, johon tulee myös kongressikeskus. Keilaniemi kehittyy nopeasti ja alueella on vireillä useita hankkeita. Parhaillaan parannetaan entisestään alueen liikenneyhteyksiä.
Toimistotalo ja hotelli, joihin KONE ja Clarion tulevat vuokralaisiksi, ovat osa norjalaisen AB Investin kehityshanketta. AB Investin tontin meritäyttö on käynnissä ja valmistuu kuluvan vuoden aikana.
Toimistotalon ja hotellin rakentaminen alkaa 2027 ja valmista olisi alustavan aikataulun mukaan loppuvuodesta 2029.
"Uusi toimistorakennus ja hotelli vahvistavat entisestään Keilaniemeä kansainvälisenä yrityskeskittymänä. Hankkeiden eteneminen myös kertoo Keilaniemen vetovoimasta. On merkittävää, että yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista yrityksistä haluaa rakentaa tulevaisuuttaan juuri täällä. Hotelli tukee alueen yritysten ja vierailijoiden tarpeita", sanoo Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.
Pysäköintipaikat rakennetaan metrokortteliin
KONEen konsernihallinto sijaitsee nykyäänkin Keilaniemessä, mutta se muuttaa uusiin tiloihin lähemmäs metroasemaa ja pikaraitiotien pysäkkiä.
Hotelliin on tulossa noin 400 huonetta. Hotelliin kuuluva kongressikeskus yhdistää toimisto- ja hotellirakennuksen toisiinsa. Strawberry-ketjuun kuuluu Suomessa yhteensä 19 hotellia, muun muassa Hotel Kämp ja Clarion-hotellit.
Rakennusten suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ympäristövaatimuksiin.
Sekä toimiston että hotellin pysäköintipaikat tulevat metrokortteliin rakennettavaan pysäköintilaitokseen, jonka kehittämisestä vastaavat rakennusyhtiö SRV ja Espoon kaupunki. Pysäköintipaikat valmistuvat siihen mennessä, kun rakennukset valmistuvat.
Uudet rampit Länsiväylälle parantavat liikenneyhteyksiä
Keilaniemen valtteihin kuuluvat merellisyyden ja keskeisen sijainnin lisäksi hyvät liikenneyhteydet. Keilaniemeen pääsee helposti metrolla ja pikaratikalla, jonka päätepysäkki sijaitsee Keilaniemessä.
Liikenneyhteydet paranevat entisestään, kun Keilaniemen uudet rampit valmistuvat. Eritasoliittymää parannetaan rakentamalla suora yhteys Keilaniemen eteläosasta Länsiväylälle. Hanke parantaa tärkeän kehäväylän liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta ja tukee Keilaniemen alueen kehittymistä.
"Keilaniemen alue kehittyy voimakkaasti ja siihen ovat varmasti vaikuttaneet Kehä I:n kattaminen sekä metro ja pikaratikka. Alueelle on suunnitteilla useita uusia rakennushankkeita. Tämän vuoksi myös liikenneyhteydet vaativat muutoksia. Eteläosan uudet rampit tuovat suoran yhteyden Länsiväylälle sekä Helsingin että Hangon suuntaan", sanoo kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.
Eritasoliittymän parannustyöt ovat käynnissä ja valmistuvat vuonna 2028.
Nykyään Keilaniemestä pääsee Länsiväylälle vain Keilaniemen tunnelin pohjoispäässä sijaitsevan Otasolmun kiertoliittymän kautta.
Alueen ensimmäiset asunnot valmistuvat joulukuussa
Ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle joulukuussa, kun YIT:n 15-kerroksinen Keilaniemen ensimmäinen asuinkerrostalo valmistuu. Se sijaitsee AB Investin hankkeen vieressä.
Toimistoistaan ja suuryritysten pääkonttoreista tunnetulle alueelle suunnitellaan lisääkin asutusta. Asuminen elävöittää aluetta myös iltaisin ja viikonloppuisin.
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Yhteyshenkilöt
Olli Isotalokaupunkiympäristön toimialajohtajaPuh:+358 50 593 3359olli.isotalo@espoo.fi
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