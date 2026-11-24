Keilaniemen kehitys etenee jälleen, kun alueelle rakennetaan hissiyhtiö KONEen uusi konsernihallinnon toimistotalo ja norjalaisen Strawberry-ketjun Clarion-hotelli, johon tulee myös kongressikeskus. Keilaniemi kehittyy nopeasti ja alueella on vireillä useita hankkeita. Parhaillaan parannetaan entisestään alueen liikenneyhteyksiä.