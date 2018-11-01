TUTKIMUS: Nuoret saavat tietoa jälkiehkäisystä koulusta ja kavereilta 1.11.2018 09:04:52 EET | Tiedote

Jälkiehkäisypillereitä pidetään hyvänä vaihtoehtona raskauden välttämiselle ja ne ovat hyvä lisä säännöllisen ehkäisyn pettäessä tai suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Jälkiehkäisypillereitä käyttävät pääasiassa 18-23-vuotiaat, jotka saavat eniten tietoa jälkiehkäisystä koulujen seksuaalikasvatuksesta ja kavereilta.