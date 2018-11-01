Takaisinveto
23.11.2026 14:27:59 EET | Midsona Finland Oy | Tiedote
Urtekram Peanut Butter Smooth 230 g takaisinveto.
Takaisinveto koskee vain erää:
• Parasta ennen: 14.4.2027
• Tuotteen EAN: 5701058014449
• Valmistaja: Midsona Danmark A/S
Kyseinen tuote-erä vedetään takaisin, koska on mahdollista, ettei tuote täytä elintarviketurvallisuusvaatimuksia. Tuotteessa saattaa esiintyä torjunta-ainetta sallitun enimmäismäärän ylittävänä pitoisuutena.
Tämän vuoksi kyseinen tuote-erä vedetään varotoimenpiteenä pois markkinoilta.
Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet myynnistä.
Kyseisen tuote-erän ostaneita kuluttajia suositellaan olemaan käyttämättä tuotetta ja hävittämään se sekajätteenä. Yksittäisen käyttökerran ei arvioida aiheuttavan vaaraa, mutta pitkäaikaista altistumista torjunta-aineille tulee välttää.
Tuotteet hyvitetään kuluttajille. Kuluttajareklamaatiot sähköpostitse Midsona Finlandin kuluttajapalveluun: kuluttajapalvelu@midsona.fi. Liitä viestiin kuva tuotteesta, jossa näkyvät päiväys ja purkkien määrä. Tuotteen voi vaihtoehtoisesti palauttaa kuitilla ostopaikkaan hyvitystä varten.
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Yhteyshenkilöt
laatupäällikkö Nana Snellman, Midsona Finland Oy
puh. +358400156160
nana.snellman@midsona.fi
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