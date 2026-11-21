Oulun yliopiston oppimis- ja kohtaamistila Ytimen aiheita ennen joulua ovat muun muassa yrittäjyys, maahanmuuttajien työ Suomessa, empatia, tiedon luotettavuus, suomalaisen joulupöydän historia ja matkailun alueellinen yhteistyö. Tilaisuudet järjestetään Oulun keskustassa osoitteessa Isokatu 32 (katutaso) arkisin klo 17. Ne ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Suurin osa illoista välitetään myös suoratoistona.