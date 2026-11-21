Ytimessä yleisökeskusteluja työelämästä matkailuun
24.11.2026 05:53:00 EET | Oulun yliopisto | Kutsu
Oulun yliopiston oppimis- ja kohtaamistila Ytimen aiheita ennen joulua ovat muun muassa yrittäjyys, maahanmuuttajien työ Suomessa, empatia, tiedon luotettavuus, suomalaisen joulupöydän historia ja matkailun alueellinen yhteistyö. Tilaisuudet järjestetään Oulun keskustassa osoitteessa Isokatu 32 (katutaso) arkisin klo 17. Ne ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Suurin osa illoista välitetään myös suoratoistona.
Tervetuloa tilaisuuksiin:
Tiedon ytimessä -luento: Kun kumppani lyö – naisiin kohdistuvan väkivallan taustat, seuraukset ja ehkäisy
Keskiviikko 25.11.2026 klo 17.00–17.45
Yliopistonlehtori Heli Siltala tarkastelee naisiin kohdistuvan väkivallan taustoja ja seurauksia sekä keinoja tunnistaa ja ehkäistä väkivaltaa. 25.11. vietetään kansainvälistä teemapäivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Luento on suomenkielinen ja seurattavissa myös Yle Areenassa.
Uniikkia Oulusta -keskustelu: Yrittäjät ja määräaikaiset – uusi prekariaatti?
Torstai 26.11.2026 klo 17.00–18.00
Aiheesta keskustelevat tutkijatohtori Ville Kellokumpu (puheenjohtaja, Oulun yliopiston tieteentekijät OUTI ry) sekä yksinyrittäjä ja rahabloggaaja Kati Valjus. Tilaisuus on suomenkielinen.
Uniikkia Oulusta -keskustelu: Millaista on maahanmuuttajan työ Suomessa?
Tiistai 1.12.2026 klo 17.00–18.00
Aiheesta keskustelevat maahanmuuttajien yrittäjyyttä tutkiva Nafisa Yeasmin (Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti) sekä kansainvälisyys- ja kotoutumispalveluiden asiantuntija Kamal Singh (Pohjois-Suomen elinvoimakeskus). Tilaisuus on suomenkielinen.
Tietokirjailta: Pauliina Rautio ja teos, joka muutti ajattelua
Keskiviikko 2.12.2026 klo 17.00–18.00
Oulun yliopiston biodiversiteettikasvatuksen professori Pauliina Rautio tuo keskusteluun Frans de Waalin teoksen The Age of Empathy – Nature's Lessons for a Kinder Society. Tilaisuus on suomenkielinen ja seurattavissa myös Oulun yliopiston YouTube-tilillä.
Uniikkia Oulusta -keskustelu: Mikä internetissä on totta?
Torstai 3.12.2026 klo 17.00–18.00
Aiheesta keskustelevat tietokirjailija ja kouluttaja Harto Pönkä sekä Oulun yliopiston alumni, tutkija ja somevaikuttaja Pauli Ohukainen (Tervettä skeptisyyttä). Keskustelu on suomenkielinen.
Tiedon ytimessä -luento: Lipeäkalasta glögiin, riisipuurosta rosolliin – suomalaisen joulupöydän historia
Tiistai 8.12.2026 klo 17.00–17.45
Yliopistonlehtori Ritva Kylli johdattaa kuulijat suomalaisten jouluruokien historiaan keskiajan paastoperinteistä kohti nykyään tunnettua joulupöytää. Suomenkielisessä tilaisuudessa on simultaanitulkkaus englanniksi LiveVoice-palvelun kautta.
Uniikkia Oulusta -keskustelu: Matkailun alueellinen yhteistyö – kilpailua vai kumppanuutta?
Tiistai 15.12.2026 klo 17.00–18.00
Keskustelijoina ovat
- matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto
- toimitusjohtaja Y.T. Anderson, Visit Northern Finland
- tutkimusjohtaja, matkailututkimuksen dosentti Antti Honkanen, Visitory Oy ja Turun yliopisto
- apulaisprofessori Juulia Räikkönen, Lapin yliopisto
Illan juontaa Kalevan yleisösuhdepäällikkö Sauli Pahkasalo. Keskustelu on suomenkielinen.
Tammikuussa 2027 Ytimessä keskitytään elinikäisen terveyden teemoihin yhteensä kuuden tilaisuuden verran.
Osallistuminen ja lisätiedot
Vapaa pääsy. Tilaan mahtuu 40 ensimmäistä. Oulun yliopiston oppimis- ja kohtaamistila Ydin sijaitsee osoitteessa Isokatu 32, Oulu (katutaso).
Uniikkia Oulusta -keskustelut 26.11., 1.12., 3.12. ja 15.12. ovat seurattavissa suorana lähetyksenä Kaleva Livessä. Suoratoiston seuraaminen edellyttää kirjautumista maksuttomilla Kaleva-tunnuksilla (tai omilla Kalevan tilaajatunnuksilla).
Lisätietoa: ydin@oulu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Mattila-NiemiViestintäpäällikköPuh:050 336 1690elina.mattila-niemi@oulu.fi
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Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
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