Intiassa vuonna 1947 syntyneen Salman Rushdien läpimurtoteos Keskiyön lapset (Midnight’s Children, 1981) oli välitön menestys ja voitti Booker-palkinnon. Vuonna 2007 kuningatar Elisabet II myönsi Rushdielle aatelisarvon.

Rushdien allegoriset romaanit pureutuvat historiallisiin ja filosofisiin kipukohtiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Teoksissaan Rushdie yhdistää maagista realismia ja verevää historiankirjoitusta. Hänen kirjansa ovat herättäneet maailmanlaajuista ihastusta, mutta myös poikkeuksellisen voimakkaita ristiriitoja. Saatanallisten säkeiden (The Satanic Verses, 1988) julkaisemisen jälkeen Iranin silloinen korkein johtaja ajatollah Ruhollah Khomeini julisti vuonna 1989 Rushdielle kuolemantuomion sisältävän fatwan. Elokuussa 2022 Rushdie joutui vakavan puukotuksen kohteeksi kirjallisuustilaisuudessa Yhdysvalloissa. Hän käsitteli hyökkäystä ja siitä toipumista vuonna 2024 julkaistussa muistelmateoksessaan Veitsi – Mietteitä murhayrityksen jälkeen (Knife: Meditations After an Attempted Murder).

Rushdien syyskuussa 2026 suomeksi julkaistu Yhdestoista hetki (The Eleventh Hour) on kirjailijan ensimmäinen vuoden 2022 puukotusyrityksen jälkeen kirjoittama kaunokirjallinen teos. Viidestä kertomuksesta koostuva teos on eräänlainen tilinpäätös, joka pohtii kuolevaisuutta, elämän merkitystä ja sitä, mitä ihmisestä jää jäljelle. Tarinat sijoittuvat maihin, joita Rushdie on kutsunut kodeikseen: Intiaan, Englantiin ja Yhdysvaltoihin.

“On todella hienoa saada yksi maailmankirjallisuuden suurista nimistä Suomeen. Hänen yli puoli vuosisataa jatkunut kirjallinen uransa on jättänyt lähtemättömän muistijäljen miljooniin lukijoihin. Odotamme ainutlaatuista kohtaamista ja keskustelua Helsinki Litin lavalla!” iloitsee Leena Balme, WSOY:n suomennetun kaunokirjallisuuden kustantaja.

Salman Rushdien haastattelupyynnöt: Mikko Immonen, mikko.immonen@wsoy.fi puh. 050 564 4721

Helsinki Lit -käännöskirjallisuusfestivaali

21.–22.5. 2027 Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, Helsinki

Helsinki Lit -liput

https://helsinki-lit.fi/

Salman Rushdie kommer till Helsinki Lit 2027

Helsinki Lit, 21–22 maj 2027, Kulturhuset, Helsingfors

En av världens mest kända samtida författare, Salman Rushdie, kommer till litteraturfestivalen Helsinki Lit nästa vår. Festivalen äger rum på Kulturhuset i Helsingfors den 21–22 maj 2027. Hela programmet offentliggörs i februari. Tvådagarsbiljetter finns till försäljning redan nu!

Salman Rushdie, född 1947 i Indien, fick sitt stora genombrott med romanen Midnattsbarnen (Midnight’s Children, 1981), som blev en omedelbar succé och belönades med Bookerpriset. År 2007 adlades Rushdie av drottning Elizabeth II.

I sina allegoriska romaner utforskar Rushdie historiska och filosofiska konflikter och samhällsfrågor. Han förenar magisk realism med ett färgstarkt historiskt berättande, och hans böcker har väckt beundran världen över, men också gett upphov till ovanligt starka kontroverser. Efter utgivningen av Satansverserna (The Satanic Verses, 1988) utfärdade Irans dåvarande högste ledare, ayatolla Ruhollah Khomeini, en fatwa med en dödsdom mot Rushdie. I augusti 2022 utsattes Rushdie för en allvarlig knivattack vid ett litterärt evenemang i USA. Han skildrade attacken och sin återhämtning i memoarboken Kniv: Tankar efter ett mordförsök (Knife: Meditations After an Attempted Murder), som utkom 2024.

Rushdies The Eleventh Hour (Yhdestoista hetki på finska), som utkom i finsk översättning i september 2026, är författarens första skönlitterära bok utgiven efter knivattacken 2022. Boken består av fem berättelser och kan beskrivas som ett slags bokslut, där Rushdie reflekterar över dödligheten, livets mening och vad som blir kvar av en människa efter döden. Berättelserna utspelar sig i de länder som Rushdie har kallat sina hem: Indien, England och USA.

Helsinki Lit, 21–22 maj 2027, Kulturhuset, Helsingfors

https://helsinki-lit.fi/





