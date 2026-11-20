Kuluvatko joulunaluspäivät hinkaten? ECOVACSin robottiapurit joulusiivoukseen ja pukinkonttiin
24.11.2026 09:01:00 EET | Viestintätoimisto Manifesto Oy | Tiedote
Joulun alla useat suomalaiskodit saavat juhlavan koristuksen kuusineen, kransseineen ja piparkakkutaloineen. Monen perinteisiin kuuluu myös työläs joulusiivous. Vaikka koti olisi joulusiivouksen myötä tiptop, joulun tuoksinassa koti ehtii likaantua uudelleen nopeasti. Entä jos tänä vuonna antaisit läheisellesi lahjaksi jotain, joka helpottaa niin joulusiivousta kuin arkea joulun jälkeenkin? ECOVACSin DEEBOT-robotti-imurit ja WINBOT-ikkunanpesurobotit pitävät kodin siistinä ilman jatkuvaa hinkkaamista.
Joulun alla kodin lattiat likaantuvat nopeasti kuusenneulasista, piparinmuruista ja tahmaisista glögitahroista. Perheen pienempien vahdatessa ahkerasti tonttuja ikkunoista, voivat myös ne kaivata puhdistusta joulun alla. ECOVACS-robotit ovat varma hittilahja, jotka eivät jää kaappiin pölyttymään, vaan siivoavat liat puolestasi.
DEEBOT T90 MAX PRO OMNI huolehtii joulusiivouksesta puolestasi
Aito joulukuusi tuo kotiin ihanaa joulun tunnelmaa, mutta samalla myös lattialle varisevia neulasia. Piparinmurut, tahmaiset glögitahrat sekä eteiseen kulkeutuva kura loskaisilla säillä lisäävät joulunajan siivousurakkaa entisestään. ECOVACSin uusi DEEBOT T90 MAX PRO OMNI -siivousrobotti helpottaa arkea jopa 40 000 pascalin imuteholla, joka poistaa tehokkaasti pölyn, muruset ja muun irtolian niin kovilta lattioilta kuin matoiltakin. Robotin OZMO ROLLER 3.0 -moppausteknologia puolestaan auttaa irrottamaan lattioilta myös pinttyneemmät tahrat levittämättä likaista pesuvettä takaisin lattialle. TruEdge 3.0 -ominaisuuden ansiosta moppi ulottuu myös lähelle seiniä ja jalkalistoja.
DEEBOT T90 MAX PRO OMNI huolehtii siivouksesta itsenäisesti, jotta joulun valmisteluun ja yhdessäoloon jää enemmän aikaa. Älykkään navigointiteknologian avulla robotti kartoittaa kotia, suunnittelee siivousreitit ja väistää kulkureitillään olevia esteitä. Lisäksi OMNI All-in-One Station -huoltoasema tyhjentää robotin pölysäiliön ja huoltaa mopin automaattisesti, mikä vähentää myös laitteen ylläpitoon kuluvaa aikaa.
DEEBOT T90 MAX PRO OMNI on saatavilla Suomessa 599 euron suositushintaan.
WINBOT W2S PRO OMNI varmistaa, että joulutähtesi loistaa naapuriin asti
Joulun tunnelma syntyy kynttilöistä, jouluvaloista ja ikkunan takana avautuvasta talvimaisemasta. Likaiset ikkunat eivät kuulu kuvaan. ECOVACSin WINBOT W2S PRO OMNI -ikkunanpesurobotti tekee ikkunoiden puhdistamisesta vaivatonta ja auttaa pitämään lasipinnat kirkkaina ilman työlästä käsin pesemistä. Robotin TruEdge 2.0 -teknologia puhdistaa myös ikkunoiden reunat ja nurkat, kun taas laaja-alainen vesisuihku irrottaa likaa ennen kuin puhdistustyyny pyyhkii lasipinnan puhtaaksi.
WINBOT W2S PRO OMNI sopii erityisesti koteihin, joissa on suuria lasipintoja tai paljon ikkunoita. Älykkään navigoinnin ansiosta robotti suunnittelee puhdistusreittinsä automaattisesti ja etenee järjestelmällisesti ikkunapinnalla. Yhdellä vesisäiliön täytöllä se voi puhdistaa jopa 75 neliömetriä lasipintaa, ja sisäänrakennettu akku mahdollistaa jopa 110 minuutin johdottoman käytön. Kätevä OMNI Station -asema yhdistää laitteen ohjauksen, latauksen ja säilytyksen samaan kokonaisuuteen.
WINBOT W2S PRO OMNI on saatavilla 599 euron suositushintaan.
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Yhteyshenkilöt
Markus HildenViestintäkonsulttiPuh:0443639961markus.hilden@manifesto.fi
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Tietoa ECOVACS ROBOTICSista
Vuonna 1998 perustettu Ecovacs ROBOTICS on kotirobotiikan maailmanlaajuinen markkinajohtaja, jonka monipuoliseen tuotevalikoimaan kuuluu mm. robotti-imureita, ikkunanpesurobotteja ja robottiruohonleikkureita. ”Robotics for All” -missionsa ohjaamana Ecovacs kehittää jatkuvasti teknologiaa ja parantaa käyttökokemusta, jotta kuluttajien elämä ympäri maailmaa olisi älykkäämpää ja tyylikkäämpää. Ecovacsin tuotteita on saatavilla lähes 180 maassa, ja ne palvelevat yli 38 miljoonaa kotitaloutta maailmanlaajuisesti. Yritys on ollut markkinaosuudeltaan robotti-imurien ykkönen Kiinassa jo kymmenen vuotta peräkkäin.
Lisätietoja on osoitteessa www.ecovacs.com
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