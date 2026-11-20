Joulun alla kodin lattiat likaantuvat nopeasti kuusenneulasista, piparinmuruista ja tahmaisista glögitahroista. Perheen pienempien vahdatessa ahkerasti tonttuja ikkunoista, voivat myös ne kaivata puhdistusta joulun alla. ECOVACS-robotit ovat varma hittilahja, jotka eivät jää kaappiin pölyttymään, vaan siivoavat liat puolestasi.

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI huolehtii joulusiivouksesta puolestasi

Aito joulukuusi tuo kotiin ihanaa joulun tunnelmaa, mutta samalla myös lattialle varisevia neulasia. Piparinmurut, tahmaiset glögitahrat sekä eteiseen kulkeutuva kura loskaisilla säillä lisäävät joulunajan siivousurakkaa entisestään. ECOVACSin uusi DEEBOT T90 MAX PRO OMNI -siivousrobotti helpottaa arkea jopa 40 000 pascalin imuteholla, joka poistaa tehokkaasti pölyn, muruset ja muun irtolian niin kovilta lattioilta kuin matoiltakin. Robotin OZMO ROLLER 3.0 -moppausteknologia puolestaan auttaa irrottamaan lattioilta myös pinttyneemmät tahrat levittämättä likaista pesuvettä takaisin lattialle. TruEdge 3.0 -ominaisuuden ansiosta moppi ulottuu myös lähelle seiniä ja jalkalistoja.

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI huolehtii siivouksesta itsenäisesti, jotta joulun valmisteluun ja yhdessäoloon jää enemmän aikaa. Älykkään navigointiteknologian avulla robotti kartoittaa kotia, suunnittelee siivousreitit ja väistää kulkureitillään olevia esteitä. Lisäksi OMNI All-in-One Station -huoltoasema tyhjentää robotin pölysäiliön ja huoltaa mopin automaattisesti, mikä vähentää myös laitteen ylläpitoon kuluvaa aikaa.

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI on saatavilla Suomessa 599 euron suositushintaan.

WINBOT W2S PRO OMNI varmistaa, että joulutähtesi loistaa naapuriin asti

Joulun tunnelma syntyy kynttilöistä, jouluvaloista ja ikkunan takana avautuvasta talvimaisemasta. Likaiset ikkunat eivät kuulu kuvaan. ECOVACSin WINBOT W2S PRO OMNI -ikkunanpesurobotti tekee ikkunoiden puhdistamisesta vaivatonta ja auttaa pitämään lasipinnat kirkkaina ilman työlästä käsin pesemistä. Robotin TruEdge 2.0 -teknologia puhdistaa myös ikkunoiden reunat ja nurkat, kun taas laaja-alainen vesisuihku irrottaa likaa ennen kuin puhdistustyyny pyyhkii lasipinnan puhtaaksi.

WINBOT W2S PRO OMNI sopii erityisesti koteihin, joissa on suuria lasipintoja tai paljon ikkunoita. Älykkään navigoinnin ansiosta robotti suunnittelee puhdistusreittinsä automaattisesti ja etenee järjestelmällisesti ikkunapinnalla. Yhdellä vesisäiliön täytöllä se voi puhdistaa jopa 75 neliömetriä lasipintaa, ja sisäänrakennettu akku mahdollistaa jopa 110 minuutin johdottoman käytön. Kätevä OMNI Station -asema yhdistää laitteen ohjauksen, latauksen ja säilytyksen samaan kokonaisuuteen.

WINBOT W2S PRO OMNI on saatavilla 599 euron suositushintaan.