Yhteistyötä tehdään TKKI-toiminnassa eli tutkimuksessa, koulutuksessa, kehittämisessä ja innovaatioissa. Yhteisiä teemoja ovat muun muassa ikääntymiseen liittyvät kysymykset, liikunnan ja ravitsemuksen merkitys terveydelle, digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä palvelujen vaikuttavuus.

Yhteistyön tavoitteena on, että tutkimuksesta ja tiedosta syntyy konkreettista hyötyä ihmisille. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, sairauksien ehkäisyssä sekä laadukkaiden ja vaikuttavien palvelujen kehittämisessä.

– Yhteistyössä yhdistyvät Jyväskylän yliopiston eri alojen osaaminen sekä hyvinvointialueemme ammattilaisten kokemus, palveluympäristöt ja tutkimusaineistot. Samalla kumppanuus tukee sosiaali- ja terveysalan osaamisen, koulutuksen ja tutkimuksen kehittymistä Keski-Suomessa, kertoo vs. hyvinvointialuejohtaja Lasse Leppä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Yhteisprofessuurit ovat yhdistäneet tutkimusta ja käytännön työtä

Hyvinvointialueella ja yliopistolla on tutkimus- ja koulutusyhteistyötä muun muassa terveyden edistämisessä, gerontologisessa kuntoutuksessa, kliinisessä fysioterapiassa, työkyvyn edistämisessä, sosiaalityössä ja tekoälytutkimuksessa. Näillä aloilla organisaatioilla on myös yhteisiä professuureja.

Yhteisprofessorit ovat vahvistaneet yhteyttä yliopistossa tehtävän tutkimuksen ja hyvinvointialueen palveluissa tunnistettujen tarpeiden välillä. Tutkimuskysymykset voivat näin nousta käytännön työstä ja uusi tieto puolestaan palata ammattilaisten ja palvelujen kehittämisen käyttöön.

Terveyden edistämisen, kliinisen fysioterapian ja gerontologisen kuntoutuksen yhteisprofessuureja koskevat nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.7.2027 asti. Hyvinvointialue ja Jyväskylän yliopisto selvittävät mahdollisuuksia turvata yhteistyön jatkoa ulkopuolisen rahoituksen avulla.

– Yhteisprofessuurit ovat rakentaneet tiivistä yhteyttä yliopiston tutkimuksen ja hyvinvointialueen käytännön työn välille. Haluamme löytää uusia ratkaisuja, joilla onnistunutta yhteistyötä voidaan jatkaa myös nykyisten sopimusten päätyttyä. Selvitämme parhaillaan ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia, kertoo Jyväskylän yliopiston rehtori Jari Ojala.

Jyväskylän yliopiston JYU.Well-hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö tukee osaltaan tätä yhteistyötä. Se kokoaa yhteen eri tieteenaloilla tehtävää hyvinvoinnin tutkimusta sekä rakentaa yhteistyötä tutkijoiden, opettajien ja käytännön työssä toimivien ammattilaisten välille.

Tutkimustieto näkyy palveluissa ja ihmisten arjessa

Tutkimuksen merkitys näkyy siinä, miten syntyvää tietoa voidaan käyttää käytännössä. Tutkimustiedon avulla voidaan esimerkiksi kohdentaa hoitoa paremmin, vähentää vähähyötyisiä toimenpiteitä, kehittää digitaalisia palveluja ja ehkäistä sairauksia. Samalla tutkimus tukee hoidon laatua, potilasturvallisuutta ja rajallisten resurssien vaikuttavaa käyttöä.

Hyvinvointialue ja yliopisto ovat kehittäneet Hyvän arjen keskuksen toimintaa osana EduJyväskylä-yhteistyötä, jossa ovat mukana myös Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja koulutuskuntayhtymä Gradia. Jyväskylän Kypärämäessä sijaitseva keskus on avautunut asteittain syksyn 2026 aikana. Keskus tuo tutkimuksen ja opetuksen osaksi ikääntyneiden palvelujen arkea. Asiakkaat, ammattilaiset, opiskelijat ja tutkijat kokeilevat yhdessä toimintatapoja, jotka helpottavat ikääntyneiden arkea ja tukevat ammattilaisten työtä.

Hyvinvointialueen ja yliopiston yhteistyö näkyy myös Keski-Suomeen vakiintuneessa biopankkitoiminnassa. Biopankkitutkimuksessa keskisuomalaisten elintavoista kyselyillä kerättyä tietoa yhdistetään biopankkiaineistoihin. Näin tutkitaan, miten perimä, elintavat ja elinympäristö vaikuttavat terveyteen, ja etsitään uusia keinoja ehkäistä sairauksia ja edistää hyvinvointia.

Keski-Suomen hyvinvointialueella on ollut vuonna 2026 käynnissä 208 tieteellistä tutkimusta, joista 46 oli väitöskirjatutkimuksia ja 162 tutkimusryhmien hankkeita. Lisäksi tutkijat olivat mukana 189 vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa. Tutkimusta tehdään erityisesti lääketieteen, hoitotieteen, sosiaalitieteen ja terveystieteen aloilla, mutta myös monilla muilla tieteenaloilla kuten fysiikassa, neuro- ja liikuntatieteissä.

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