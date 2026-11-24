Suur-Espoonlahti on merellinen alue ja koti 60 000 ihmiselle. Lisäksi siellä on monen kotilaituri ja lempikirjasto sekä entisen hammaslääkäriaseman tiloihin asettunut yhteiskunnallinen queer-teatteri.

Aino Saukkokoski on yksi Kivenlahden ostoskeskuksella Teatteri Limusiinia ylläpitävistä nuorista. ”Siivosimme isän ravintoloiden vanhaa varastoa kuukausikaupalla. Nyt katsomossamme on 13 paikkaa.”

Sami Kallinen muutti Kaitaalle Amsterdamista. ”Aluksi kärsin kulttuuri­shokista.” Onni löytyi soukkalaisesta kerrostalosta, josta avautuvissa maisemissa entinen elokuvatoimittaja näkee samankaltaisuutta Blade Runnerin futuristisen alkukohtauksen kanssa.

Laurinlahti on Paula ja Seppo Viljakaisen asuinaikana muuttunut kesämökkialueesta puutarhamaiseksi rivitaloalueeksi. ”Yhteisten asioiden edistäminen on ollut meille luontevaa”, vaikuttajapari luonnehtii.

Espoon esikuva -tunnustuksella palkittu vapaaottelija King Abba harrastaa rantaraitilla palauttavia aamukävelyjä. ”Toisinaan tapaan ulkoilutiellä entisen luokanopettajani, joka opetti minut puhumaan suomea.”

Mun Espoonlahti -näyttely ripustetaan Hypridiarena Hypen aulaan. Kuvat ja tekstit ovat esillä kesäkuun 2027 loppuun. Näyttelyn järjestää Espoonlahden kulttuurihanke / KulttuuriEspoo.