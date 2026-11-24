Mun Espoonlahti -valokuvanäyttely on kunnianosoitus asukkailleen
24.11.2026 10:57:35 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Tiistaina 1. joulukuuta 2026 klo 17–19 Hybridiareena Hypen aulassa avautuu Mun Espoonlahti - valokuvanäyttely. Kuvat on ottanut valokuvataiteilija Anna Autio, tekstit ovat toimittaja Kaisa Viitasen. ”Näyttely on kunnianosoitus Suur-Espoonlahden asukkaille. Jokaisella kuviin valitulla henkilöllä on asuinalueeseensa omanlaisensa suhde”, tekijät sanovat.
Suur-Espoonlahti on merellinen alue ja koti 60 000 ihmiselle. Lisäksi siellä on monen kotilaituri ja lempikirjasto sekä entisen hammaslääkäriaseman tiloihin asettunut yhteiskunnallinen queer-teatteri.
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Mun Espoonlahti -näyttely ripustetaan Hypridiarena Hypen aulaan. Kuvat ja tekstit ovat esillä kesäkuun 2027 loppuun. Näyttelyn järjestää Espoonlahden kulttuurihanke / KulttuuriEspoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa ViitanenPuh:0400408503kaisaxviitanen@gmail.com
Anna AutioPuh:0405621781autio.anna@gmail.com
Riikka KamparaPuh:0406368581riikka.kampara@espoo.fi
Kuvat
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