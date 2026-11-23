Kokoomuksen Vuornos: Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti maksatetaan tavallisella työntekijällä
23.11.2026 14:41:34 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Henrik Vuornos kritisoi vasemmistoliiton vaihtoehtobudjettia miljardiluokan ansiotuloverotuksen kiristyksistä. Yhteensä vaihtoehtobudjetissa esitetään yli 2,5 miljardin kiristyksiä työn ja eläketulojen verotukseen.
– Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa kiristetään merkittävästi ansiotulojen verotusta aivan tavallisissa asiantuntijatöissä. Vasemmistoliiton vaihtoehdossa jo 4000 euron kuukausipalkalla verotus alkaa kiristymään suhteessa hallituksen talousarvioesitykseen, sanoo Vuornos.
– Samalla kun työn verotusta kiristetään, tukia työelämän ulkopuolella oleville nostetaan merkittävästi. Jos työssäkäyviltä tehdään miljardiluokan tulonsiirto työelämän ulkopuolella oleville, työn tekemisen kannustimet heikentyvät merkittävästi. Osa-aikatyön työllistymisveroasteet nousisivat pahimmillaan yli 25 prosenttia, jatkaa Vuornos.
Vuornoksen mukaan näin suurissa työn verotuksen kiristyksissä on huomioitava myös käyttäytymisvaikutukset.
– Vasemmistoliitto haluaa himoverottaa enemmän kaikista arvokkainta asiantuntijatyötä, jota Suomessa tehdään. On surkea strategia Suomelle, että teemme veropolitiikkaa, jossa korkean osaamisen ja tuottavuuden työtä verotetaan nykyistäkin kireää verotusta tiukemmin. Se pahimmillaan vähentää kaikista tuottavinta työtä ja Suomen talouden kasvuedellytyksiä, sanoo Vuornos.
– Työllistymisen veroasteen kiristäminen tekee sen, että yhä harvemmalle on taloudellisesti kannattavaa siirtyä sosiaaliturvalta töihin. Suomessa ei pitäisi syventää kannustinloukkuja, vaan pienentää niitä. Työn tekemisen pitäisi olla aina kannattavampaa kuin sosiaaliturvalla olemisen, jatkaa Vuornos.
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Yhteyshenkilöt
Henrik VuornosKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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