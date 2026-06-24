Melanie Lang AbbVie Suomen toimitusjohtajaksi – painopisteinä innovaatiot, yhteistyö ja potilaiden hoitotulokset
23.11.2026 17:37:14 EET | Abbvie Oy | Tiedote
Melanie Lang on nimitetty AbbVie Suomen toimitusjohtajaksi 1.10.2026 alkaen. Hän siirtyy tehtävään AbbVien Euroopan immunologian kaupallisen johtajan roolista, jossa hän on vastannut immunologiastrategian kehittämisestä.
Langilla on yli 20 vuoden kokemus lääketeollisuudesta, ja urallaan hän on keskittynyt edistämään innovatiivisten lääkkeiden saatavuutta potilaille sekä vahvistamaan yhteistyötä terveydenhuollon eri toimijoiden välillä.
”Potilaat ovat olleet työni keskiössä urani alusta lähtien, jolloin työskentelin potilassuhteiden ja potilasjärjestöyhteistyön parissa. Odotan innolla yhteistyötä tiimini, terveydenhuollon ammattilaisten, potilasyhteisöjen ja kumppaneiden kanssa eri puolilla Suomea, jotta yhä useampi voisi hyötyä lääketieteen edistysaskelista ja saavuttaa parempia hoitotuloksia”, Lang sanoo.
Lang aloitti AbbViella vuonna 2013 ja on toiminut useissa johtotehtävissä Saksassa ja Euroopan tasolla. Hänellä on liiketalouden tutkinto Baden-Württemberg Cooperative State University -yliopistosta.
FI-ABBV-260063/11.2026
Yhteyshenkilöt
Daniel LahtiYhteiskuntasuhdejohtaja / AbbViePuh:+358 50 475 2530daniel.lahti@abbvie.com
AbbVie
AbbVie on kansainvälinen lääkeyritys, joka kehittää innovatiivisia hoitoja keskittyen immunologisiin, onkologisiin, neurologisiin ja silmäsairauksiin sekä muihin sairauksiin, joissa on merkittävä tarve uusille hoidoille.
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