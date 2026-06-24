Kestävä terveydenhuolto -verkosto: Naisten terveys on Suomen tuottavuuden sokea piste 24.6.2026 08:33:51 EEST | Tiedote

Suomessa naiset elävät miehiä pidempään, mutta kärsivät useammin pitkäaikaissairauksista, yhden päivän sairauspoissaoloista ja työkykyä heikentävistä oireista. Kun vielä hoivavastuu vie naisilta työvuosia ja -panosta, ovat naisten terveys ja hoitovaje nousemassa kynnyskysymyksiksi Suomen työllisyydelle ja talouskasvulle.