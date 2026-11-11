Sähköautoilijoille helpotusta mökkimatkoille – uudet asemat Sysmään ja Lammille
23.11.2026 15:07:00 EET | Osuuskauppa Hämeenmaa | Tiedote
Osuuskauppa Hämeenmaa avaa loppuvuoden aikana uudet latausasemat Lammille ja Sysmään. Nastolaan avattiin hiljattain toinen latausasema, ja lisäksi nykyisiä asemia laajennetaan Lahdessa ja Hämeenlinnassa.
Sysmän ja Lammin S-marketien pysäköintialueille rakennetaan uudet ABC-latausasemat, joissa kummassakin on neljä suurteholatauspistettä.
”Lataaminen lisääntyy jatkuvasti, kun sähköautojen määrä kasvaa. Näillä uudistuksilla haluamme tuoda ABC:n latausmahdollisuudet uusille paikkakunnille sujuvoittamaan niin paikallisten kuin vapaa-ajan asukkaidenkin liikkumista", sanoo ryhmäpäällikkö Tero Hänninen.
Suurteholatauspisteet mahdollistavat auton lataamisen ruokakauppa-asioinnin aikana.
Lisää latauspaikkoja Lahteen ja Hämeenlinnaan
Lahden keskustassa sijaitsevan Sykkeen Prisman latausasemaa laajennetaan. Sykkeeseen tulee neljä uutta suurteholatauspistettä. Laajennuksen jälkeen latauspisteitä on kahdeksan.
Myös Idänpään S-marketin asiakkaat saavat käyttöönsä neljä suurteholatauspistettä. Tällä hetkellä Idänpäässä on neljä Type 2 -latauspaikkaa, jotka ovat jatkossakin lataajien käytössä.
Jo toinen latausasema Nastolaan
Nastolan ensimmäinen sähköautojen latausasema avattiin heinäkuussa Nastolan ABC:lle. Latauskentällä on yhteensä kuusi suurteholatauspistettä.
Toinen latausasema on juuri avattu Nastolan S-marketin pysäköintialueelle osana marketin laajennusta. Latausasemalla on neljä suurteholatauspistettä.
Nastolan S-marketin 1 400 neliömetrin kokoinen laajennus valmistuu helmikuussa 2027. Lisätila mahdollistaa valikoiman kasvattamisen lähes kaikissa tuoteryhmissä, erityisesti tuoretuotteissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tero HänninenABC-ryhmäpäällikköPuh:040 673 4393tero.1.hanninen@sok.fi
Tietoa julkaisijasta
Hämeenmaa – 179 000 asiakasomistajan omistama paikallinen yritys
Osuuskauppa Hämeenmaa toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 21 kunnan alueella. Hämeenmaa on alueensa suurin yritys, joka työllistää noin 3 250 työntekijää. Osuuskaupan omistavat sen asiakasomistajat, ja Hämeenmaalla omistajia on jo yli 179 000. Edullisten ja luotettavien kauppapalvelujen lisäksi omistajuus palkitsee muun muassa kuukausittaisena Bonuksena. Tuloksensa Hämeenmaa käyttää jäsentensä palveluiden ja verkostonsa kehittämiseen.
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