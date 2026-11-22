SDP:n Piritta Rantanen: Hallituspuolueiden kannattaisi tutustua SDP:n ehdotuksiin
23.11.2026 15:23:53 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Piritta Rantanen kehottaa hallituspuolueiden edustajia tutustumaan SDP:n ehdotuksiin sote-palveluiden kustannusten kasvun hillitsemiseksi.
– SDP on esittänyt jo melkein kaksi vuotta sitten keinoja sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun hillintään. Puhuimme jo silloin esimerkiksi hoitoprosessien kehittämisestä, teknologian hyödyntämisestä ja hoidon vaikuttavuudesta. Valitettavasti hallituspuolueilla tuntuu olleen niin kova kiire päästä syyttämään SDP:tä linjanmuutoksesta, että tosiasiat ovat jääneet matkan varrelle, Rantanen kuittaa.
Rantanen toteaa, että SDP:n ehdotukset ovat linjassa puolueen hallitusta kohtaan esittämän kritiikin kanssa.
– Orpon-Purran hallitus on säästänyt sotesta vaikeuttamalla hoitoon pääsyä ja nostamalla rajusti asiakasmaksuja samalla kun rahaa on riittänyt tehottomiin yksityisen terveydenhuollon Kela-korvauksiin. Kaiken on hyväksynyt perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri. Kokoomuksen omasta talousohjelmasta puolestaan löytyy kahden miljardin leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluihin.
– SDP on tehnyt arvovalinnan nopeuttaa hoitoon pääsyä, kohtuullistaa asiakasmaksuja ja hakea säästöjä vastuullisesti niin, että ne näkyvät mahdollisimman vähän ihmisten arjessa. Me myös kerromme avoimesti, miten hillitsisimme kustannusten kasvua: uudistamalla prosesseja ja tekemällä asioita paremmin ja tehokkaammin.
SDP:n ehdotuksista huolestuneita hallituspuolueiden edustajia Rantanen kehottaa tutustumaan puolueen esityksiin.
– En ole vielä nähnyt hallituspuolueista yhtään kannanottoa, jossa olisi otettu kantaa itse ehdotuksiin. Sen sijaan olen nähnyt eriskummallista vääristelyä ja pöyristymistä kuvitellusta linjanmuutoksesta. Lieneekö syynä, että ehdotuksia pidetään toimivina, mutta niiden esittäjä harmittaa, Rantanen pohtii.
Yhteyshenkilöt
Piritta RantanenKansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajaPuh:050 545 1123
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