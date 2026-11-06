Uusi Farmasto helpottaa lääketiedon löytämistä
24.11.2026 09:00:00 EET | Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea | Tiedote
Farmasto kokoaa viranomaisten lääketiedot yhteen verkkopalveluun. Farmaston tavoitteena on tarjota luotettavaa ja ajantasaista tietoa lääkkeistä lääkkeiden käyttäjille ja ammattilaisille. Farmaston taustalla viranomaiset rakentavat yhteistä lääketietovarantoa. Sen tietoja voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös tietojärjestelmissä ja uusissa digitaalisissa palveluissa.
Farmaston lääkehaku kokoaa yhteen lääkepakkausten perustiedot, valmisteinformaatiot sekä hinta-, korvaus-, saatavuus- ja turvallisuustiedot. Voit hakea lääkkeitä ja rajata hakutuloksia esimerkiksi lääkemuodon, korvattavuuden tai saatavuuden perusteella sekä ladata hakutuloksia. Palvelusta löydät myös viranomaisten ylläpitämiä lääketiedostoja ja -luetteloita. Aiemmin eri lääkehauissa ja viranomaisten verkkosivuilla hajallaan olleet tiedot löytyvät nyt yhdestä paikasta.
Farmasto on tarkoitettu kaikille lääketietoa tarvitseville: lääkkeiden käyttäjille ja heidän läheisilleen, sote-ammattilaisille, apteekeille ja sairaala-apteekeille, eläinten omistajille ja eläinlääkäreille sekä lääkeyrityksille, lääketukkukaupoille, järjestelmätoimittajille ja viranomaisille.
– Sairaala-apteekissa, apteekissa, lääkärin työssä ja lääkkeen käyttäjän arjessa tarvitaan ajantasaista tietoa esimerkiksi lääkkeen saatavuudesta. Apteekissa tietoa tarvitaan myös asiakasneuvontaan ja lääkevaihdon toteuttamiseen, ja lääkäri hyödyntää sitä potilaan hoidon suunnittelussa, kuvailee hankepäällikkö Piia Rannanheimo Fimeasta. Ammattilainen saa yhdestä paikasta luotettavaa ja ajantasaista tietoa työnsä tueksi.
Viranomaiset rakentavat yhteistä lääketietoa
Farmaston taustalla lääkealan viranomaiset rakentavat yhteisvoimin kansallista lääketietovarantoa, johon lääketiedot kootaan yhteiseksi päätietolähteeksi. Fimea koordinoi kehittämistä sekä vastaa käytännön toteutuksesta yhdessä Kansaneläkelaitoksen (Kela), Lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Työ on osa sosiaali- ja terveysministeriön Lääkkeet ja apteekkitalous -hanketta.
Viranomaiset kehittävät lääketietovarantoa alusta asti yhdessä. Näin tietoa voidaan hyödyntää yli organisaatiorajojen, eikä käyttäjän tarvitse tietää, minkä viranomaisen järjestelmästä tieto on peräisin.
– Lääketietojen laadun ja saatavuuden paraneminen mahdollistaa monenlaisia muutoksia lääkealan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnassa. Automaatio, robotiikka, tekoäly, analytiikka ja tutkimus tarvitsevat kaikki laadukasta datapohjaa, Piia Rannanheimo kertoo.
Kehitys jatkuu käyttäjien kanssa
Nyt julkaistava verkkopalvelu on ensimmäinen osa laajempaa kokonaisuutta. Farmaston sisältöjä, toiminnallisuuksia ja tietotarjontaa laajennetaan vuonna 2027. Käyttäjien palaute ja kehitysideat auttavat suuntaamaan työtä. Tulevaisuudessa tietovarannon tietoja voidaan hyödyntää myös tietojärjestelmissä ja uusissa digitaalisissa palveluissa.
Farmasto toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikkia lääketietoja ei ole saatavilla kaikilla Farmaston käyttökielillä.
Yhteyshenkilöt
Farmaston asiointipostiFimeafarmasto@fimea.fi
Piia Rannanheimohankepäällikkö, johtava asiantuntijaFimeaPuh:0295223517piia.rannanheimo@fimea.fi
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Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.
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