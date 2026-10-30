Pimeän vuodenajan valoteoksilla on Suomen kansallismuseon linnoissa jo pitkät perinteet. Juhlavalaisuissa historialliset ympäristöt ovat nykytekniikalla tuotettujen kokonaisteosten näyttämöinä. Valaisut tekevät komeat linnat ja yhteisen kulttuuriperinnön helposti lähestyttäväksi ja maksutta kaikkien koettavaksi myös etäämmältä, linnan ulkoalueilta ja lähiympäristöstä.

Olavinlinna unelmoi

Olavinlinnan tämän vuoden valoteos Linna unelmoi kysyy, mistä vuosisatoja vanha, sotia ja rauhaa, iloa ja surua sekä lukemattomia ihmiskohtaloita todistanut linna voisi unelmoida.

Valoteoksen aiheena ovat aineettomat asiat, joita ei voi omistaa tai koskettaa mutta joilla on suuri merkitys: rakkaus, rauha, vapaus, toivo, intohimo, kauneus, tasapaino ja turvallisuus. Olavinlinnan valaistus muuttuu päivittäin, ja jokainen teema saa oman visuaalisen ilmeensä. Linnan pinnoilla nähdään esimerkiksi sydämiä, perhosia, oliivinoksia, kukkia, liekkejä ja kynttilänvaloa.

Olavinlinnan juhlavalaisu käynnistyi jo 13.–14.11.2026 Valon sillat -viikonlopussa. 6. joulukuuta linna valaistaan itsenäisyyspäivän teemalla, ja 9.–13.12. valaisu laajenee linnan piha-alueille.

Valaisu liittyy tänä vuonna myös Savonlinnan Kulttuurin unelmavuoteen. Valaisun on toteuttanut LITE-designs Oy, Ari Tiilikainen, yhteistyössä Suomen kansallismuseo / Olavinlinnan sekä Riihisaari / Savonlinnan museon kanssa.

Hämeen linnassa rauhallisuus tekee väreistä entistä voimakkaampia

Hämeen linnan tämän vuoden juhlavalaisu perustuu kontrastiin, harmoniaan ja yllätyksellisyyteen. Aiemmista vuosista poiketen linna ei kylve voimakkaissa väreissä koko iltaa, vaan perusvalaistus on rauhoittava lämpimän valkoinen. Se tuo esiin historiallisen linnan arkkitehtuurin ja muodostaa taustan hetkellisille väripurkauksille.

Valaisu etenee kymmenen minuutin sykleissä. Niiden aikana linna vaihtuu lämpimän valkoisesta magentan, turkoosin ja sinisen sävyihin ja palaa jälleen rauhalliseen valaistukseen. Valkoisella valolla linnan kiviseinille heijastettavat orgaaniset lehvästökuviot yhdistävät linnan ympäröivään uudistettuun Linnanpuistoon.

Hämeen linnan juhlavalaisu on nähtävissä 19.12.2026–2.1.2027. Hämeen linnan juhlavalaisun tarjoavat Suomen kansallismuseo / Hämeen linna ja Showtekniikka Torvinen Oy, joka myös toteuttaa valaistuksen.

Valoa, joulun tunnelmaa ja yhteisiä kohtaamisia

Linnojen juhlavalaisuista on muodostunut vuoden pimeän ajan suosittu elämys, joka kutsuu katsomaan tuttuja historiallisia maamerkkejä uudesta näkökulmasta. Vuoden 2019 juhlavalaisu teki esimerkiksi Hämeen linnasta sosiaalisen median ilmiön, ja linnan valoteoksista julkaistiin jo tuolloin pelkästään Instagramissa satoja kuvia.

Linnojen joulukauteen kuuluvat tietenkin myös odotetut joulumarkkinat. Hämeen linnan Tuomaan markkinat järjestetään 19.12.2026 klo 10–16 jo 26. kerran ja Olavinlinnan Tuomaan markkinat 12.12.2026 klo 10–16 jo 19. kerran.

Olavinlinnan juhlavalaisu

13.11.–13.12.2026

Hämeen linnan juhlavalaisu