Hankkeen suunnittelussa keskitytään seuraavien kuukausien aikana erityisesti ratkaisuihin, joilla huolehditaan siitä, että hankkeen investointiedellytykset toteutuvat, vaalien samalla korkealaatuista kokonaisuutta.

– Kyseessä on Arinalle merkittävä investointi, minkä vuoksi haluamme varmistaa hankkeen taloudelliset edellytykset huolellisesti ennen päätöksentekoa. Nyt otamme valmistelussa aikalisän ja käymme suunnitelmat ja kustannukset perusteellisesti läpi, talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho sanoo.