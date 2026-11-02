Osuuskauppa Arina jatkaa Solo Sokos Hotel Oulu -hankkeen valmistelua – investointipäätös siirtyy
24.11.2026 18:00:00 EET | Osuuskauppa Arina | Tiedote
Osuuskauppa Arinan tornihotellihankkeen investointipäätös siirtyy ja hankkeen valmistelua jatketaan. Syynä on rakentamisen kustannustason nousu: hankkeen arvioidut kustannukset ovat kasvaneet noin 20 prosenttia eli 11 miljoonaa euroa kevääseen 2024 verrattuna. Kustannusten nousuun ovat vaikuttaneet pitkä suunnitteluaika ja rakentamisen yleinen kustannuskehitys.
Hankkeen suunnittelussa keskitytään seuraavien kuukausien aikana erityisesti ratkaisuihin, joilla huolehditaan siitä, että hankkeen investointiedellytykset toteutuvat, vaalien samalla korkealaatuista kokonaisuutta.
– Kyseessä on Arinalle merkittävä investointi, minkä vuoksi haluamme varmistaa hankkeen taloudelliset edellytykset huolellisesti ennen päätöksentekoa. Nyt otamme valmistelussa aikalisän ja käymme suunnitelmat ja kustannukset perusteellisesti läpi, talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Anu Junnikkala-AlhotalousjohtajaPuh:+358 40 709 2960anu.junnikkala-alho@sok.fi
Tietoja julkaisijasta
Osuuskauppa Arina on kuluttajaosuuskunta, jonka omistavat tasavertaisesti yli 200 000 pohjoissuomalaista kotitaloutta. 3000 arinalaista tarjoavat marketkaupan, liikennekaupan, tavaratalo- ja erikoisliikekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluita noin 190 toimipaikassa eri puolilla Pohjois-Suomea. Arinan asiakasomistajat saavat palveluja käyttämällä hyötyjä keskimäärin noin 511 euroa taloutta kohden vuodessa. Arinan tuotot palautetaan aina pohjoiseen, pohjoisen ihmisten ja alueen hyväksi.
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