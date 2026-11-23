Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että talousarvioon sisältyy edelleen varaukset alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn järjestämiselle ja väkivaltatyön avopalvelujen lapsityön hankinnalle.



Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että talousarviossa varataan rahoitus vammaisten tuetun työn ja työhönvalmennuksen kannustusrahoille ja Lahden seudun kehitysvammaisten tuki ry:n määrärahalle.



Talousarvio tähtää ylijäämään



Hyvinvointialue tavoittelee ensi vuonna lähes 16 miljoonan euron ylijäämää. Tavoitteeseen pääseminen on haastavaa ja edellyttää taloutta tasapainottavissa toimenpiteissä onnistumista, sillä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen kustannusten arvioidaan kasvavan valtion rahoitusta nopeammin.

Ensi vuoden talousarvioon sisältyy 28,5 miljoonan euron edestä talouden tasapainotustoimia. Ne ovat tärkeässä roolissa, kun hyvinvointialue pyrkii saamaan taloutensa kestävälle pohjalle. Talousarviota koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät erimielisinä.

Valtion hyvinvointialueelle osoittama yleiskatteellinen rahoitus kasvaa vuodesta 2026 noin 11,5 miljoonaa euroa eli 1,2 prosenttia. Kasvu ei vastaa muun muassa palkankorotuksista ja inflaatiosta aiheutuvaa kustannusten nousua. Siksi toimintamenojen pitäminen talousarviossa esitetyllä tasolla on ensi vuonna erityisen tärkeää.

Talousarvion tilannetta parantaa muun muassa Kevan tuore arvio eläkemenoihin perustuvasta tasausmaksusta. Sen perusteella alueen toimintakulut pienenevät aiemmin arvioidusta noin viisi miljoonaa euroa.



Hyvinvointialue jatkaa myös toiminnan kehittämistä investoimalla. Ensi vuodelle suunniteltujen investointien kokonaismäärä on noin 36,7 miljoonaa euroa. Investointien rahoittamiseksi on tarkoitus ottaa 25 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa.



Päijät-Häme on saanut valtiolta lisäaikaa aikaisempien alijäämiensä kattamiseen. Alijäämät tulee kattaa vuoden 2029 loppuun mennessä, ja vuosien 2027–2029 taloussuunnitelma on rakennettu tämän tavoitteen pohjalta.



Aluevaltuusto päättää ensi vuoden talousarviosta ja lähivuosien taloussuunnitelmasta 7. joulukuuta. Talousarvioesitykseen ja taloussuunnitelmaan voi tutustua aluehallituksen kokousasiakirjoista hyvinvointialueen sivuilla paijatha.fi.