Käräjäoikeus tuomitsi ravintola-alan yrittäjät ihmiskaupasta – jopa 12-tuntisia työpäiviä seitsemänä päivänä viikossa
23.11.2026 15:49:59 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Käräjäoikeus on tuominnut ravintola-alan yrittäjäpariskunnan ihmiskaupasta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Työntekijä työskenteli kokkina vastaajien omistamassa ravintolassa raisiolaisessa kauppakeskuksessa vuosina 2018–2021. Työntekijän kanssa sovittiin 37,5 tunnin viikkotyöajasta, kun toteutunut työaika oli alkuvaiheessa jopa noin 80 tuntia viikossa. Sovitun 2 500 euron kuukausipalkan sijaan työntekijälle maksettiin alkuvaiheessa 500 euroa kuukaudessa. Ravintola on mennyt sittemmin konkurssiin.
Käräjäoikeuden mukaan työntekijä houkuteltiin Suomeen lupaamalla hänelle normaalit työehdot, mutta todellisuudessa hänen työaikansa olivat huomattavasti sovittua pidemmät ja palkka selvästi sovittua alhaisempi. Työntekijä teki alkuvaiheessa käytännössä seitsemänä päivänä viikossa noin 10–12 tunnin työpäiviä ja sai työsuhteen alkuvaiheessa palkkaa vain noin 500 euroa kuukaudessa. Myöhemmin palkka nousi 1 800 euroon kuukaudessa ja työntekijä sai myös yhden vapaapäivän viikossa.
Oikeus katsoi, että työntekijä oli riippuvaisessa asemassa työnantajistaan sekä turvattomassa tilassa. Työntekijä saapui Suomeen vailla länsimaisten aakkosten luku- ja kirjoitustaitoa, minkä vuoksi käräjäoikeus katsoi, että hänen oli ollut vaikeaa, osin jopa mahdotonta, hoitaa itsenäisesti omia asioitaan. Hän ei tuntenut Suomen työlainsäädäntöä, hänen pankkitilinsä ja pankkikortti olivat työnantajan hallussa ja hänen käteisellä saamansa palkka oli ollut hyvin vähäinen.
Työntekijälle maksetut palkat ohjattiin hänen nimissään olevalle tilille, mutta oikeuden mukaan työnantajat käyttivät varoja itse. Työntekijä oli myös työnantajan tarjoaman majoituksen sekä muun arkisen avun varassa, joka mahdollisti työntekijän pitämisen vastaajien kontrollin piirissä. Työntekijän pitkät työpäivät olivat rajoittaneet hänen mahdollisuuksiaan luoda sosiaalisia suhteita ja muutoin integroitua yhteiskuntaan sekä vahvistaa itsenäistä asemaa Suomessa.
Käräjäoikeus katsoi, että vaikka työntekijän passia ei ollut otettu pois eikä hänen liikkumistaan tai yhteydenpitoaan ulkopuolisiin ollut suoranaisesti rajoitettu, hän oli joutunut vastaajien määräysvaltaan. Tätä osoittivat muun muassa pankkitilin ja pankkikortin hallinnan siirtyminen vastaajille sekä hänen taloudellinen riippuvuutensa heistä.
Oikeus painotti erityisesti psyykkistä kontrollia, sillä työntekijä koki, ettei hänellä ollut muuta todellista vaihtoehtoa kuin noudattaa vastaajien tahtoa ja jatkaa työskentelyä heidän palveluksessaan. Tätä johtopäätöstä tukivat myös tapahtumat, jossa vastaajat hakivat työntekijän Helsingistä takaisin Turkuun, sekä työskentelyn jatkuminen vastaajien palveluksessa kolmen vuoden ajan.
Pakkotyötä, muttei ihmisarvoa loukkaavia olosuhteita
Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut kyse ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattamisesta, vaan arviointi kohdistui siihen, täyttyikö ihmiskaupan tunnusmerkistössä tarkoitettu pakkotyön tarkoitus.
Oikeus viittasi pakkotyön kansainvälisiin ja kansallisiin määritelmiin sekä ILO:n pakkotyön tunnusmerkkeihin. Käräjäoikeus katsoi, että työntekijä oli saatettu ihmiskauppasäännöksessä tarkoitettuun pakkotyöhön. Arvioinnissa painoarvoa annettiin erityisesti palkkojen pidättämiselle, huomattavalle alipalkkaukselle, pitkille työpäiville, huonoille työoloille sekä työntekijän haavoittuvan aseman hyväksikäytölle. Työntekijää oli myös erehdytetty työehdoista, eikä hänellä ollut tosiasiallisia mahdollisuuksia toimia itsenäisesti. Oikeuden mukaan näistä seikoista muodostui kokonaisuus, joka täytti pakkotyön tunnusmerkit.
Käräjäoikeus katsoi myös, että molemmat vastaajat olivat toimineet asiassa yhdessä. Molemmat osallistuivat työntekijän työ- ja asumisjärjestelyihin, käyttivät määräysvaltaa yhtiössä ja olivat tietoisia toistensa toiminnasta ja hyväksyneet ne. Käräjäoikeus katsoi tämän myös konkreettisesti toteutuneen, kun osapuolten välillä oli käyty keskustelu, jossa molemmat vastaajat olivat yhdessä painostaneet ja ohjeistaneet työntekijää siitä, mitä tämän tuli kertoa Maahanmuuttoviraston haastattelussa.
Rangaistusta ankaroittavina seikkoina käräjäoikeus piti erityisesti rikoksen pitkää, yli kolme vuotta kestänyttä tekoaikaa, useiden ihmiskaupan tunnusmerkistötekijöiden täyttymistä sekä sitä, että työntekijä joutui työskentelemään pitkiä työpäiviä erittäin alhaisella palkalla ilman riittävää lepoa ja vapaapäiviä. Lisäksi vastaajat olivat erehdyttäneet asianomistajaa työehdoista ja suhtautuneet välinpitämättömästi hänen hyvinvointiinsa, mikä johti myös terveydellisiin haittoihin.
Rangaistusta lieventävinä seikkoina oikeus huomioi muun muassa sen, ettei työntekijän fyysistä vapautta ollut suoraan rajoitettu, tekoon ei liittynyt ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin saattamista tai järjestäytynyttä rikollisuutta, ja asian käsittely oli kestänyt poikkeuksellisen pitkään. Käräjäoikeus tuomitsi molemmat vastaajat yhden vuoden ja viiden kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin sekä yhdyskuntapalveluun. Lisäksi kummallekin määrättiin kolmen vuoden liiketoimintakielto.
”Ratkaisussa korostui, että työperäinen ihmiskauppa voi ilmetä myös ilman työntekijän fyysisen vapauden rajoittamista. Käräjäoikeuden mukaan työntekijän riippuvaisen aseman hyväksikäyttö, taloudellinen kontrollointi, huomattava alipalkkaus sekä poikkeuksellisen pitkät työajat muodostivat kokonaisuuden, joka täytti ihmiskaupan tunnusmerkistön”, toteaa työsuojelujuristi Natalie Eklund Lupa- ja valvontaviraston työsuojeluosastolta.
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio 23.11.2026, ratkaisunumero 1063 6997, R 761/2026/7211, vailla lainvoimaa.
Yhteyshenkilöt
Juristi Natalie EklundLupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosastoPuh:0295 254 388etunimi.sukunimi@lvv.fi
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