Talousarvio vuodelle 2027 etenee aluevaltuustoon: aluehallitus edellyttää uusia taloutta tasapainottavia toimia
23.11.2026 16:02:49 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen aluehallitus päätti yksimielisesti muutoksista talousarvioon ja -suunnitelmaan vuosille 2027–2029. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää talousarviosta 2. joulukuuta.
Aluehallitus päätti lisäksi, että taloustilanteen epävarmuustekijöiden vuoksi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa täydennetään niin, että uusista tasapainottamistoimenpiteistä tuodaan esitys päätöksentekoon helmikuussa 2027.
Olen tyytyväinen, että löysimme yhteisen näkemyksen keskeisistä tavoitteista, kuten hoitoon pääsystä ja sosiaali- sekä terveyspalveluiden integraatiosta erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Haluan kiittää kaikkia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Talouden näkymiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta. Mahdollisia lisäsäästöjä on syytä valmistella, mutta ennen päätöksiä tarvitsemme tarkemmat tiedot vuoden 2026 talouden toteumasta. Näin varmistamme, että mahdolliset lisätoimet mitoitetaan oikein, jos niille on tarvetta, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Niina Alho.
Talousarvioesityksen mukaan kaikki kertyneet talouden alijäämät saadaan katettua vuoden 2027 loppuun mennessä. Talousarvio on 43,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Arvion mukaan vuonna 2027 hyvinvointialueen tuotot nousevat 4,0 ja kulut kasvavat 3,5 prosenttia tästä vuodesta. Henkilöstökuluissa kasvu on suurinta, mikä johtuu pääasiassa yleissitovista palkkaratkaisuista. Erilaisiin strategisiin uudistushankkeisiin on varattu vuodelle 2027 yhteensä 20 miljoonaa euroa. Taloutta sopeuttavia toimenpiteitä on päätetty yhteensä 34 miljoonalla eurolla.
Vuosille 2027–2029 on suunniteltu yhteensä 546 miljoonan euron investoinnit, jotka kohdistuvat toimitiloihin, kalustoon ja muihin palvelujen kannalta välttämättömiin ratkaisuihin. Investointien tarkoituksena on tarjota asiakkaille ja Varhan työntekijöille turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat sekä varautua kasvavaan palvelutarpeeseen.
Muutokset viedään osaksi talousarvioesitystä ja ne ovat nähtävissä aluehallituksen pöytäkirjan liitteestä, kun pöytäkirja on tarkistettu.
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Yhteyshenkilöt
Niina AlhoAluehallituksen puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 966 569niina.alho@varha.fi
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