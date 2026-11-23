Keskustan puoluevaltuusto: Kelan taksiralli kuriin ja hyvinvointialueiden rahoitusmalli kuntoon
23.11.2026 15:53:39 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskusta vaatii, että terveydenhuollon matkakulut on siirrettävä Kelalta hyvinvointialueille.
Tällä hetkellä terveysaseman sulkeminen voi pienentää hyvinvointialueen menoja, mutta kasvattaa Kelan korvaamia terveydenhuollon matkakustannuksia.
Kelan taksirallin kiihtymistä ei tarvitse eikä voi alueilla huomioida. Valtion piikki on auki. Tilanne on kestämätön, eikä palvele veronmaksajan tai palveluita tarvitsevan ihmisen etuja.
Kysymys ei ole ihan pienistä summista. Kela maksoi vuonna 2023 matkakorvauksia 308 miljoonaa euroa. Korvausten määrä on kasvanut vauhdilla. Vuonna 2025 Kelan matkakorvauskulut kasvoivat lähes 60 miljoonalla eurolla.
Jatkossa palveluverkon muutoksissa ei saa sivuttaa matkakulujen kasvua. Lakia pitää muuttaa niin, että Kela-taksien kustannukset ovat samoissa käsissä kuin toimipisteverkon kustannukset eli hyvinvointialueilla. Tämä mahdollistaa veronmaksajien rahojen tehokkaamman käytön ja lähipalvelujen paremman turvaamisen.
Hyvinvointialueiden rahoitusmalli on todettu ongelmalliseksi. Pääministeri Orpo on itse todennut rahoitusmallin olevan viallinen, mutta hallitus ei ole sitä korjannut.
Keskusta vaatii rahoitusjärjestelmän korjaamista, alueiden palvelutarpeen parempaa huomioimista, vaikuttavuuteen kannustimia, alijäämien kattamisajan pidentämistä ja hyvinvointialueiden päätösvallan vahvistamista. Lisäksi kaikkien hyvinvointialueiden arviointimenettelyt on keskeytettävä määräajaksi.
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Keskusta r.p.
Keskustan puoluevaltuusto: Nuorten tulevaisuususko on palautettava23.11.2026 11:00:32 EET | Tiedote
Keskustan puoluevaltuuston mielestä Suomi tarvitsee politiikkaa, joka vahvistaa nuorten uskoa tulevaisuuteen.
Antti Kaikkonen: Suomelle tarvitaan tekoälystrategia – kaikki on pidettävä muutoksessa mukana22.11.2026 10:13:41 EET | Tiedote
Keskustan Antti Kaikkonen esittää, että Suomeen laaditaan tekoälystrategia. Tekoäly muuttaa jo työelämää ja yhteiskuntaa, mutta murroksen vaikutuksia ei vielä kokonaan tunneta.
Puoluesihteeri Antti Siika-aho Keskustan puoluevaltuustossa 21.11.202621.11.2026 14:24:38 EET | Tiedote
Keskusta ei mene salakihloihin, vaan käy vaalit omalla asialistallaan.
Auli Piiparinen Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi: Keskustan on oltava vaihtoehdon sijaan suomalaisten valinta21.11.2026 12:37:02 EET | Tiedote
Pohjoissavolainen Auli Piiparinen on valittu Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Valtuuston varapuheenjohtajiksi nousivat Viivi Immonen Etelä-Savosta ja Katri Jalonen Varsinais-Suomesta.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen puoluevaltuustossa 21.11.202621.11.2026 10:53:58 EET | Tiedote
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Hämeenlinnassa lauantaina 20.11.2026 (muutosvarauksin) Hyvät aatesisaret ja -veljet, Suomalaiset ovat tulevissa eduskuntavaaleissa paljon vartijoina. Ensimmäinen valinta on valinta siitä, mihin suuntaan Suomi menee. Vaihtoehdot ovat harvinaisen selvät. Oikeiston leikkauspolitiikka, vasemmiston veronkorotuspolitiikka - ja Keskustan uudistus- ja kasvupolitiikka. Kokoomus ja Perussuomalaiset ovat ajaneet maan työttömyys- ja velkakurimukseen. Kumpikin tarjoaa samaa politiikkaa myös tästä eteenpäin. SDP ja vasemmistoliitto puolestaan esittävät lisää veroja. Silläkö Suomi nousee, että epäonnistunutta politiikkaa jatketaan? Silläkö Suomi nousee, että veroja nostetaan kerta toisensa jälkeen? Ei. Vyötäkin pitää kiristää, mutta kaikki kaikessa on kasvu. Tarvitsemme enemmän investointeja, enemmän yrittäjyyttä ja enemmän työpaikkoja. Tarvitsemme yhteiskuntana lisää tuloja, jotta terveydenhoito, vanhustenh
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme