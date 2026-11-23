Ylöjärven Asuntopalvelu Oy:lle 10 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
23.11.2026 16:30:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto on Ylöjärven Asuntopalvelu Oy:lle 10 000 euron seuraamusmaksu rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä.
Lupa- ja valvontavirasto on 10.11.2026 määrännyt Ylöjärven Asuntopalvelu Oy:lle 10 000 euron seuraamusmaksun rahanpesulain noudattamisen laiminlyönneistä
Seuraamusmaksu määrättiin, sillä ilmoitusvelvollinen oli laiminlyönyt riskiarvion laatimisen yli kuuden vuoden ajan ja sittemmin laadittu riskiarvio oli puutteellinen. Lisäksi ilmoitusvelvollisen suorittamissa asiakkaan tuntemista koskevissa menettelyissä ei huomioitu kansallisia jäädyttämispäätöksiä.
Lupa- ja valvontaviraston määräämä seuraamus perustuu kokonaisarviointiin, jossa on huomioitu muun muassa velvoitteiden laiminlyöntien laatu, laajuus, kestoaika sekä ilmoitusvelvollisen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle. Päätös ei ole lainvoimainen.
Rahanpesulain valvonta kuuluu tehtäviimme
Valvomme Lupa- ja valvontavirastossa, että vastuullemme kuuluvien toimialojen yritykset ja elinkeinonharjoittajat noudattavat rahanpesulakia. Tähän kuuluu liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavien valvonta. Lupa- ja valvontavirasto voi määrätä rahanpesulaissa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.
Lisätietoja
Yhteyshenkilöt
Raisa Badialiylitarkastaja, elinkeinovalvonta ja oikeusturvaPuh:0295 256 095etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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