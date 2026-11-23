– Erityisrahoitus on Suomen kannalta tervetullut askel oikeaan suuntaan. Tämän lisäksi EU tuki aikanaan Brexitin vaikutuksista kärsineitä alueita, ja nyt vastaavaa solidaarisuutta tarvitaan unionin itäisellä rajalla. Suomen on pidettävä asiaa määrätietoisesti esillä jatkoneuvotteluissa ja huolehdittava, että erillinen rahoitusratkaisu on osa neuvottelujen lopputulosta, toteaa suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Pinja Perholehto.

Suuren valiokunnan sd-edustajat kannattavat unionin budjetin tulonlähteiden laajentamista eli uusien omien varojen käyttöönottamista.

– EU:n omat varat ovat järkeviä, koska ne kohdistuvat rajat ylittäviin vaikutuksiin ja pienentävät Suomen jäsenmaksua. Kannatamme esitystä suurten data-alustojen maksusta. Myös suuriin yrityksiin kohdistuva oma vara, nk. CORE, tulisi pitää mukana neuvotteluissa, painottaa kansanedustaja Timo Harakka.

Globaali toimintaympäristö huomioiden seuraavalla rahoituskehyskaudella on tärkeää tukea talouskasvun ja työllisyyden edellytyksiä, tutkimusta ja kehitystä sekä vahvistaa turvallisuutta ja kilpailukykyä unohtamatta sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Sd-edustajat korostavat, että rahoituskehysneuvotteluissa on kyse myös Euroopan tulevaisuudesta.

– SDP:n linja on ollut johdonmukaisesti EU-myönteinen. Tässä maailmanajassa Suomi tarvitsee enemmän Eurooppaa, ei vähemmän. Vahva ja yhtenäinen unioni on meille paitsi taloudellinen myös turvallisuuspoliittinen välttämättömyys, toteaa kansanedustaja Jani Kokko.

- Suomen on oltava eurooppalaisissa pöydissä aktiivinen aloitteentekijä, ei sivustaseuraaja. Suomen etujen puolustaminen ja eurooppalaisen yhtenäisyyden vahvistaminen kulkevat käsi kädessä, kansanedustaja Helena Marttila päättää.