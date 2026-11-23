Kokonaisvaltaisessa terveysperusteisessa veromallissa korotettaisiin runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, sokeria tai suolaa sisältävien elintarvikkeiden veroa ja samanaikaisesti alennettaisiin terveyttä edistävien elintarvikkeiden, kuten kasvisten, marjojen ja hedelmien verokantaa. Veromalli on yhdenmukainen Maailman terveysjärjestön (WHO) ravitsemuspoliittisen suosituksen kanssa.

”Tavoite on tehdä terveelliset ruokavalinnat helpommiksi ja houkuttelevammiksi. Lisäksi verotus kannustaa elintarviketeollisuutta kehittämään terveellisempiä tuotteita, mikä hyödyttää kaikkia kuluttajia”, sanoo THL:n pääjohtaja Mika Salminen.

Koska kokonaisvaltainen veromalli perustuisi tyydyttyneen rasvan, sokerin tai suolan pitoisuuteen, se ei aseta yksittäisiä tuoteryhmiä eriarvoiseen asemaan.

”Sekä hinta että tarjonta ohjaavat kuluttajia tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Veron aiheuttaman hinnanmuutoksen tulee kuitenkin olla riittävän suuri, jotta se vaikuttaisi merkittävästi kuluttajien ostoihin ja sitä kautta väestön ruokatottumuksiin ja terveyteen”, Salminen jatkaa.

Lihavuuden yleistyminen edellyttää uusia keinoja

Tutkimusten mukaan suomalaisten ruokavalio sisältää liikaa tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa sekä liian vähän kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysjyväviljaa. Lisäksi vähintään neljännes aikuisista ja kolmasosa nuorista saa liikaa sokeria ruokavaliostaan.

Yhä kasvava tutkimusnäyttö yhdistää runsaasti tyydyttynyttä rasvaa, sokeria tai suolaa sisältävien elintarvikkeiden kulutuksen lihavuuteen ja tarttumattomiin tauteihin, kuten tyypin 2 diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin.

Suomessa lihavuus on yleistynyt viime vuosikymmenten aikana. Lihavuuteen liittyvät rinnakkaissairaudet heikentävät terveyttä ja toimintakykyä sekä lisäävät terveydenhuollon palvelujen tarvetta.

Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä

Kansainvälisissä tutkimuksissa on selvitetty elintarvikkeiden veromuutosten vaikutusta hintoihin ja myyntiin, mutta vaikutuksista väestön ruoankulutukseen ja terveyteen on toistaiseksi vähemmän tutkimusnäyttöä.

Olemassa oleva kansainvälinen tutkimusnäyttö viittaa siihen, että terveysperusteinen vero voi ohjata ostokäyttäytymistä terveellisempään suuntaan. Tutkimusnäytön mukaan hedelmien ja vihannesten hintojen alentaminen lisää niiden ostamista, kun taas epäterveellisiin tuotteisiin kohdistetut verot nostavat hintoja ja vähentävät niiden myyntiä.

THL:n esittämää kokonaisvaltaista elintarvikkeiden terveysperusteista veromallia ei ole käytössä vielä missään maassa.

”Ottamalla kokonaisvaltainen terveysperusteinen veromalli käyttöön Suomi voi toimia edelläkävijänä”, Mika Salminen kertoo.

Myös muita ohjauskeinoja tarvitaan

Terveysperusteisen verotuksen tulee olla osa laajempaa toimenpiteiden kokonaisuutta. Muita tarvittavia toimia ovat epäterveellisten elintarvikkeiden mainonnan rajoittaminen, elintarvikkeiden tuotekehityksen ja terveellisempien vaihtoehtojen saatavuuden edistäminen sekä selkeät ravitsemuslaatua kuvaavat pakkausmerkinnät.

Tutkimusten mukaan vapaaehtoisten sopimusten vaikuttavuuden on todettu olevan rajallinen, minkä vuoksi THL esittää veromallia yhdeksi tulevan hallituskauden ratkaisuksi suomalaisten ravitsemuksen ja terveyden edistämiseksi.

Elintarvikkeiden terveysperusteisesta verotuksesta ja muista ohjauskeinoista keskustellaan myös suuressa päättäjäkeskustelussa keskustakirjasto Oodissa ti 24.11. klo 14.00–15.50. Tilaisuutta voi seurata myös livenä verkossa.

Tilaisuudessa kuullaan THL:n pääjohtaja Mika Salmisen sekä STM:n kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemen puheenvuorot terveysperusteisen verotuksen perusteista, mahdollisista vaikutuksista ja kansainvälisistä kokemuksista sekä ennaltaehkäisevän työn merkityksestä. Tilaisuudessa on myös puolueiden paneeli.

Järjestämme tilaisuuden yhdessä SOSTEn, Terve Paino ry:n ja Tarttumattomat sairaudet -järjestöverkoston kanssa. Tilaisuuteen on ilmoittautunut noin 400 osallistujaa läsnä ja etänä. Osallistujien joukossa on muun muassa puolueiden, ministeriöiden, elintarviketeollisuuden, lääketeollisuuden ja järjestöjen edustajia.

Suuri terveysverokeskustelu: ohjelma

Lisätietoja:

THL:n hallitusohjelmaratkaisu: Väestön kyvykkyys tehdä terveyttä edistäviä kestäviä valintoja kasvaa yhteiskunnallisilla kannustimilla (terveysperusteinen vero, epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoitukset, energiajuomien myynnin ikäraja)

Mika Salminen

pääjohtaja

THL

puh. 029 524 6001

etunimi.sukunimi@thl.fi