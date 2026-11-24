Jaksossa artistit antavat toisilleen lahjoja kiitoksena kuluneesta musiikkileiristä. Jippu antaa lahjan Benjaminille. Hän on työstänyt kokonaisuutta salaa.

– Minulla on lahja. Äärimmäisen henkilökohtainen lahja. Minua pelottaa, koska en todellakaan anna tällaisia lahjoja missään näin. Mutta lahja on sinulle, Benjamin. Koska meillä oli juttua, niin tein taulun, koska puhuit siitä. Tein sen vartalollani, kuten teen akryylitöitäni. Tilasin tänne kaikki canvaat ja maalit, managerini toi ne tänne. Olin tuolla saunahuoneistossa omissa maailmoissani pari tuntia – sauna päällä, tietysti, Jippu sanoo.

– Tämä on niin haavoittuvainen juttu. Mutta olen tehnyt tämän sydämestäni, vaikka se olisi kökkö, hän jatkaa herkistyneenä ja esittelee taideteoksensa.

– Ei se voi olla kökkö! Herra jumala, se on hieno, Benjamin huudahtaa taulun nähtyään.

Benjamin kertoo, että hänellä on lahja Jipulle.

– Tämä on nyt megakiusallinen. Mietin, että olen mennyt askeleen pidemmälle, koska soitin tutuillesi selvittääkseni, mistä Jippu tykkää. Ihmiset sanoivat, että Jippu tykkää saunasta ja että sinun elämäsi on kuin saunaa. Tämä on TV-historian kiusallisin asia… Olen ostanut sinulle saunasuolakupin, hän sanoo ja saa kaikki artistit nauramaan.

Jippu rientää Benjaminin luokse halaamaan häntä.

– Tämä on rakkain, mitä minulla on ikinä ollut! Ihana, rakas! Nämä ovat ikuisia kiviä. Laitan ne yöpöydälleni!

Ohjelman kuvat voi ladata täältä.

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