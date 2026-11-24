Gerda Thesleff oli yksi Suomen ensimmäisistä ammattimaisista keramiikkataiteilijoista ja ensimmäisiä naisia, jotka dreijasivat teoksensa itse. 1900-luvun vaihteessa työskennellyt Thesleff kehitti omaleimaisen ilmaisutavan, joka erotti hänet aikansa muista keramiikkataiteilijoista. Thesleff käsitteli dreijattujen astioidensa pintoja kuin maalauskankaita. Vapain siveltimenvedoin hän maalasi niihin värikkäitä maisemia, kukkivia kasveja, oliivilehtoja ja sypressien peittämiä kukkuloita.

Collection Kakkonen: Gerda Thesleff © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Monet Thesleffin teosten aiheista kumpusivat hänen yhdessä sisarensa, tunnetun kuvataiteilija Ellen Thesleffin (1869–1954), kanssa viettämästään elämästä ja tekemistään matkoista. Sisarukset viettivät pitkiä aikoja Firenzessä ja Toscanan maaseudulla sekä liikkuivat Pariisin kansainvälisissä taiteilijapiireissä. Kesät puolestaan kuluivat Ruoveden Murolessa. Nämä kokemukset heijastuivat Gerda Thesleffin keramiikkateosten runsaaseen värimaailmaan ja kuvastoon sekä hänen kokeilevaan suhtautumiseensa materiaaleihin ja keramiikan ilmaisullisiin mahdollisuuksiin.

Näyttely tuo esiin myös laajemman kulttuurisen ympäristön, jossa Thesleff työskenteli. Aikana, jolloin taiteilijanura oli naisille harvoin mahdollinen, hän raivasi itselleen itsenäisen tien niin taiteilijana kuin ammatinharjoittajanakin. Hänen tuotantonsa avaa näkökulmia paitsi suomalaisen keramiikkataiteen historiaan myös taiteelliseen vapauteen, modernisaatioon ja naisten toimijuuteen 1900-luvun alussa.

Siskokset Gerda, Ellen ja Thyra Thesleff. Kuva: Svenska litteratursällskapet i Finland

EMMAn 20-vuotisjuhlavuoden ohjelmistoon kuuluva näyttely ilmentää museon pitkäjänteistä pyrkimystä avartaa taiteen ja muotoilun historiasta kerrottuja tarinoita. Keramiikkataiteilija Åsa Hellmanin ja filosofian tohtori, taidehistorioitsija Hanna-Reetta Schreckin kuratoima kokonaisuus syventää ymmärrystä modernismista ja taiteellisen ilmaisun uudistumisesta.

Gerda Thesleffin esillepano avautuu osana Collection Kakkonen -näyttelyä, joka esittelee liikemies ja keräilijä Kyösti Kakkosen taide- ja muotoilukokoelmaa EMMAssa. Kokoelmanäyttelyn yhteydessä omassa näyttelytilassaan esillä oleva kokonaisuus nostaa esiin yhden kokoelman varhaisimmista taiteilijoista.

Collection Kakkonen: Gerda Thesleff © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Collection Kakkonen: Gerda Thesleff © Ari Karttunen / EMMA – Espoon modernin taiteen museo

Vuodesta 2022 EMMAssa esillä ollut Collection Kakkonen -näyttely perustuu kauppaneuvos ja taiteenkeräilijä Kyösti Kakkosen, EMMAn sekä Espoon kaupungin väliseen pitkäaikaiseen talletus- ja yhteistyösopimukseen.