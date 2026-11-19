Kaupunginhallitus hyväksyi muutokset Hekan asukasvalintojen järjestämiseen
23.11.2026 17:39:25 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 23. marraskuuta Helsingin kaupungin asunnot Oy:n asukasvalintojen järjestämisen muutokset.
Kaupunginhallitus päätti siirtää Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) tavallisten asuntojen asukasvalinnat kaupunkiympäristön toimialalta Hekalle 01.06.2027 alkaen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan arvioihin perustuvat asukasvalinnat sekä tukiasumisen asukasvalinnat jäävät edelleen kaupunkiympäristön toimialan vastuulle.
Asukasvalinnan siirtyminen Hekalle mahdollistaa asuntojen markkinoinnin, asukasvalinnan ja vuokrauksen kehittämisen yhtenä kokonaisuutena. Tavoitteena on sujuvoittaa asunnonhakijoiden palvelua, parantaa vapaiden asuntojen ja hakijoiden kohtaamista sekä vähentää asuntojen tyhjäkäyttöä.
Asukasvalinnan siirtymisellä ei ole vaikutusta asukasvalintakriteereihin, eikä päätös aiheuta tässä vaiheessa muutoksia asunnon hakemiseen tai edellytä hakijoilta toimenpiteitä.
Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli valtuutettujen aloitteita.
Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginhallituksen asiakirjat -sivulla.
Johanna Snellman
Viestintäasiantuntija
P. 040 843 09 15
johanna.snellman@hel.fi
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