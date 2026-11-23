Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitys ja hyvinvointisuunnitelma etenevät aluevaltuustoon
23.11.2026 17:50:52 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy vuoden viimeisessä kokouksessaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2027, taloussuunnitelman vuosille 2027–2029 ja investointisuunnitelman vuosille 2028–2031. Lisäksi aluevaltuustolle esitetään osana talousarviota ilmasto-ohjelman päästövähennystavoitteiden hyväksymistä.
Aluehallitus käsitteli kokouksessaan osavuosikatsauksen ja esittää aluevaltuustolle katsauksen merkitsemistä tiedoksi. Osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2026 tammi–syyskuun tulos oli 85,3 miljoonaa euroa eli 29,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi.
Aluehallitus korotti perhehoidon palkkioita ja korvauksia
Aluehallitus päätti hyväksyä esityksen mukaiset korotukset lastensuojelun perhehoidon palkkioluokkiin, kulukorvauksiin ja muihin korvauksiin 1.1.2027 alkaen. Tavoitteena on lisätä perhehoidon houkuttelevuutta, helpottaa perhehoitajien rekrytointia ja vähentää kalliimpaa laitoshoitoa. Lisäksi hyväksyttiin korotukset kotoutumista tukevan perhehoidon ja lastensuojelun jälkihuollon palkkioluokkiin, kulukorvauksiin ja muihin korvauksiin.
Aluehallitus päätti Hangon alueen puhtauspalvelujen toiminnan siirtämisestä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta liikkeenluovutuksella V. Kristal Oy:lle. Aluehallitukselle raportoidaan kevään 2027 aikana, miten liikkeenluovutus ja palvelu on toteutunut.
Aluehallitus päätti ottaa käyttöön peruukkipalvelun palvelusetelin 1.2.2027 alkaen ja hyväksyi peruukkipalvelun palvelusetelien arvot esityksen mukaisesti.
Kokouksessaan aluehallitus hyväksyi myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sopimushallinnan, perustietotekniikkapalvelujen hankinnan sekä tulkkauspalvelujen hankinnan strategiset periaatteet.
Aluehallitus päätti lisäksi hyväksyä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen omistamien Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeiden myynnin.
Lisäksi aluehallitus antoi vastauksen kahteen valtuustoaloitteeseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
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