Aluehallitus käsitteli kokouksessaan osavuosikatsauksen ja esittää aluevaltuustolle katsauksen merkitsemistä tiedoksi. Osavuosikatsauksen 1.1.–30.9.2026 tammi–syyskuun tulos oli 85,3 miljoonaa euroa eli 29,8 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Aluehallitus korotti perhehoidon palkkioita ja korvauksia

Aluehallitus päätti hyväksyä esityksen mukaiset korotukset lastensuojelun perhehoidon palkkioluokkiin, kulukorvauksiin ja muihin korvauksiin 1.1.2027 alkaen. Tavoitteena on lisätä perhehoidon houkuttelevuutta, helpottaa perhehoitajien rekrytointia ja vähentää kalliimpaa laitoshoitoa. Lisäksi hyväksyttiin korotukset kotoutumista tukevan perhehoidon ja lastensuojelun jälkihuollon palkkioluokkiin, kulukorvauksiin ja muihin korvauksiin.

Aluehallitus päätti Hangon alueen puhtauspalvelujen toiminnan siirtämisestä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta liikkeenluovutuksella V. Kristal Oy:lle. Aluehallitukselle raportoidaan kevään 2027 aikana, miten liikkeenluovutus ja palvelu on toteutunut.

Aluehallitus päätti ottaa käyttöön peruukkipalvelun palvelusetelin 1.2.2027 alkaen ja hyväksyi peruukkipalvelun palvelusetelien arvot esityksen mukaisesti.

Kokouksessaan aluehallitus hyväksyi myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sopimushallinnan, perustietotekniikkapalvelujen hankinnan sekä tulkkauspalvelujen hankinnan strategiset periaatteet.

Aluehallitus päätti lisäksi hyväksyä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen omistamien Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkeiden myynnin.

Lisäksi aluehallitus antoi vastauksen kahteen valtuustoaloitteeseen.