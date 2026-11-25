MTK esittää Meidän ruoka -rahastoa suomalaisen ruoan tulevaisuuden vahvistamiseksi
25.11.2026 14:00:00 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK esittää uuden Meidän ruoka -rahaston perustamista vahvistamaan suomalaista ruokakulttuuria, suomalaisen ruoan arvostusta ja koko ruokaketjun elinvoimaa. Aloitteen toi julki puheenjohtaja Tero Hemmilä puheessaan MTK:n valtuuskunnan kokouksessa keskiviikkona.
Meidän ruoka -rahaston ajatuksena on koota koko ruokaketju ja kuluttajat yhteiseen tekoon. Kuluttajille mallissa tarjottaisiin helppo tapa tukea rahastoa ruokaostosten yhteydessä esimerkiksi 0,1 prosentin rahastomaksulla – siis yhdellä sentillä kymmenen euron ostoksia kohti. Kauppa puolestaan tulisi mukaan vastaavalla panoksella.
”Meille MTK:hon tulee säännöllisesti kysymyksiä kuluttajilta, mitä he voisivat tehdä suomalaisen ruoantuotannon hyväksi. Kotimaisen suosiminen ostopäätöksissä on tietysti tärkein teko. Meidän ruoka -rahasto antaisi silti jokaiselle mahdollisuuden tehdä pieni, konkreettinen teko suomalaisen ruoan tulevaisuuden puolesta”, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä sanoo.
Rahastolla voitaisiin rahoittaa muun muassa suomalaiseen ruokaan perustuvaa ruokakulttuurin kehittämistä, ruokainnovaatioita ja nuoria ruoka-alan ammattilaisia. MTK kutsuu aloitteen jatkovalmisteluun koko ruokaketjun. Rahaston käytännön hallinnointiin MTK esittää Ruokatieto ry:tä, joka kokoaa yhteen laajasti suomalaisen ruokaketjun toimijoita.
”Tämän pitää olla yhteinen hanke. Nyt kutsumme kaupan, teollisuuden ja muut ruokaketjun toimijat rakentamaan kanssamme mallia, jolla suomalaisen ruoan hyväksi voidaan tehdä pitkäjänteistä työtä”, Tero Hemmilä toteaa.
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, MTK:n puheenjohtaja,0400 522 012
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
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