Loviisan ydinvoimalaitos tuotti vuonna 2025 noin kymmenesosan Suomen sähköstä. Loviisa 1:n ja Loviisa 2:n käyttöluvat ovat voimassa vuoden 2050 loppuun.



– On hyvä, että nykyisten reaktoreiden toiminnalle on luotu edellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Se ei kuitenkaan poista tarvetta katsoa jo seuraaviin vuosikymmeniin. Loviisa 3 on nostettava nyt vahvasti päätöksenteon agendalle. Puhdas ja säävarma sähköntuotanto on tärkeää Suomen huoltovarmuudelle, teollisuuden tulevaisuudelle ja kotitalouksien kohtuuhintaisen sähkön saatavuudelle, talousvaliokunnan jäsen Anette Karlsson sanoo.



Voimalaitos on merkittävä työllistäjä Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Siellä työskentelee normaalisti noin 580 Fortumin työntekijää ja lähes sata muiden yritysten työntekijää. Vuoden 2026 vuosihuoltoihin osallistui yhteensä noin 1 800 työntekijää.



– Loviisan ydinvoiman tulevaisuus on myös alueen elinvoimakysymys. Uusi voimalaitos voisi turvata työpaikkoja ja vahvistaa osaamista vuosikymmeniksi eteenpäin, Karlsson toteaa.



Fortumin ja Googlen sopimuksen mukaan Google ostaa vuosina 2030–2049 puolet Loviisan nykyisen voimalaitoksen tuotantokapasiteetista.



– Kasvava sähkön kysyntä korostaa tarvetta löytää kestäviä ratkaisuja uuden sähköntuotannon rakentamiseen. Siihen tarvitaan valtion, Fortumin ja muiden toimijoiden tiivistä yhteistyötä. Myös suurten investointien riskinjakoon on löydettävä toimivat ratkaisut. Loviisa 3:n mahdollisuuksia on edistettävä määrätietoisesti, eikä vain odotettava hankkeen etenevän itsestään, Karlsson sanoo.



Datakeskusbuumiin jäitä hattuun



Datakeskushankkeita suunnitellaan aktiivisesti eri puolille Suomea, ja investointiaalto näkyy myös Itä-Uudellamaalla. Datakeskukset voivat tuoda investointeja ja työpaikkoja, mutta niiden sähkönkulutus voi olla huomattavaa ja pysyvät työllisyysvaikutukset suhteellisen pieniä.



– En vastusta datakeskuksia, mutta kaikille hankkeille ei pidä automaattisesti sanoa kyllä. Jokaisen investoinnin vaikutukset ympäristöön, sähköverkkoon, sähkön hintaan ja työllisyyteen on arvioitava kriittisesti. On myös selvitettävä, paljonko Suomeen jää verotuloja ja voidaanko datakeskusten hukkalämpö hyödyntää. Pelkkä suuri investointisumma ei vielä osoita, että hanke on suomalaisen yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Samalla on huolehdittava siitä, että kasvavaan sähkön kysyntään vastataan uudella tuotannolla ja sähköjärjestelmän joustoilla, Karlsson painottaa.



Vierailulle osallistuivat Karlssonin lisäksi Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lohenoja, kaupunginvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Satu Hämäläinen, Suomenruotsalaisten sosialidemokraattien järjestösihteeri Simon Bergman sekä Karlssonin eduskunta-avustaja Jacob Storbjörk. Ryhmä tapasi Loviisan ydinvoimalaitoksen johtaja Sasu Valkamon, Fortumin yhteiskuntasuhdejohtaja Jami Arvolan ja Fortumin viestintäpäällikkö Mia Willbergin.