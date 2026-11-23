Västra Nylands välfärdsområdes budgetförslag och välfärdsplan går vidare till välfärdsområdesfullmäktige
23.11.2026 17:51:11 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå att välfärdsområdesfullmäktige vid årets sista sammanträde godkänner Västra Nylands välfärdsområdes budget för 2027, ekonomiplan för 2027–2029 och investeringsplan för 2028–2031. Välfärdsområdesstyrelsen föreslår också att välfärdsområdesfullmäktige som en del av budgeten godkänner klimatprogrammets utsläppsminskningsmål.
Välfärdsområdesstyrelsen behandlade delårsrapporten vid sitt sammanträde och föreslår att välfärdsområdesfullmäktige antecknar den för kännedom. Enligt delårsrapporten för perioden 1 januari–30 september 2026 uppgick resultatet till 85,3 miljoner euro, vilket var 29,8 miljoner euro bättre än budgeterat.
Välfärdsområdesstyrelsen höjde vårdarvodena och ersättningarna inom familjevården
Välfärdsområdesstyrelsen godkände de föreslagna höjningarna av vårdarvodena i de olika arvodesklasserna, kostnadsersättningarna och de övriga ersättningarna inom barnskyddets familjevård från och med den 1 januari 2027. Syftet är att göra familjevården mer lockande, underlätta rekryteringen av familjevårdare och minska användningen av dyrare institutionsvård. Styrelsen godkände också höjningar av vårdarvoden i olika arvodesklasser, kostnadsersättningar och övriga ersättningar för familjevård som stöder integration och för barnskyddets eftervård.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade om att överföra verksamheten inom städtjänster i Hangö från Västra Nylands välfärdsområde till V. Kristal Oy genom överlåtelse av rörelse. Under våren 2027 får välfärdsområdesstyrelsen en rapport om hur överlåtelsen genomförts och städtjänsterna har genomförts.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att införa en servicesedel för peruktjänster från och med den 1 februari 2027 och godkände de föreslagna värdena för servicesedlarna.
Vid sammanträdet godkände välfärdsområdesstyrelsen också de strategiska principerna för Västra Nylands välfärdsområdes avtalshantering och för upphandling av grundläggande IT-tjänster och tolkningstjänster.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade dessutom godkänna försäljningen av de aktier i Uudenmaan Työterveys Oy som ägs av Västra Nylands välfärdsområde.
Dessutom gav välfärdsområdesstyrelsen svar på två fullmäktigemotioner.
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Yhteyshenkilöt
Mia LaihoLänsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja / Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelsePuh:050 433 6461mia.laiho@eduskunta.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
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