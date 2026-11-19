Työeläkejärjestelmän sijoitettavissa olevien eläkevarojen määrä jatkoi kasvuaan loppukesän ja alkusyksyn aikana. Varojen kokonaismäärä syyskuun lopussa oli 305 miljardia euroa. Varat kasvoivat viidellä miljardilla vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Varoille saatu sijoitustuotto tammi-syyskuulta oli nimellisesti 7,4 prosenttia ja inflaatio huomioiden reaalisesti 4,6 prosenttia.

– Päättynyt vuosineljännes oli sijoitusmarkkinoilla pääosin vahva, vaikka geopoliittiset jännitteet ja inflaatioriskit pitivätkin samalla yllä epävarmuutta markkinoilla. Osakemarkkinoita tukivat yritysten hyvä tuloskehitys ja tekoälyyn liittyvät investoinnit. Parhaiten tuottivatkin noteeratut osakkeet. Korkojen nousu sen sijaan heikensi korkosijoitusten tuottoja, jotka jäivät reaalisesti pakkasen puolelle, kertoo Työeläkevakuuttajat Telan pääekonomisti Mikko Mäkinen

Tiedot käyvät ilmi Telan tuoreista tilastoista, jotka kuvaavat työeläkevarojen määrää ja jakautumista vuoden 2026 kolmannen vuosineljänneksen lopussa.

Eläkeuudistuksen vaikutukset alkavat näkyä sijoituksissa

Tuorein eläkeuudistus tuli voimaan porrastetusti 1.7.2026 alkaen. Uudistuksen keskeisenä osana on yksityisalojen työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan sääntelyn uudistaminen. Ensimmäisessä vaiheessa voimaan tulivat yksityisalojen työeläkevakuuttajien vakavaraisuussääntelyn muutokset sekä velkavivun käytön laajennus kiinteistötytäryhtiöiden sijoituksissa. Seuraavat sijoitustoimintaan vaikuttavat muutokset tulevat voimaan vasta vuoden 2027 aikana. Uudistuksen vaikutukset eivät siis vielä ole täysimääräiset.

– Jo voimaan tulleiden muutosten myötä työeläkeyhtiöt ovat kasvattaneet sijoitusriskiään vuoden kolmannella neljänneksellä. Tämä näkyy erityisesti osakesijoituksissa, joiden osuus yhtiöiden salkuista kasvoi vuosineljänneksen aikana noin neljällä prosenttiyksiköllä 66 prosenttiin. Vielä vuosi sitten osakesijoitusten osuus yhtiöiden sijoituksista oli keskimäärin 55 prosenttia. Muutos on siis ollut merkittävä, Mäkinen mainitsee.

Osakesijoitusten osuuden arvioidaan jatkavan kasvuaan edelleen ensi vuonna, kun eläkesijoitusten tuottovaatimuksen laskentaan liittyvien sääntöjen muutokset tulevat voimaan kahdessa vaiheessa 1.1.2027 ja 1.7.2027. Näiden myötä yksityisalojen työeläkevakuuttajat voivat edelleen lisätä sijoitustensa osakeriskiä. Osakesijoitusten keskimääräinen paino voi tämän myötä nousta julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan yli 70 prosenttiin.

– Riskinoton lisäämisen myötä sijoitustuottojen vuosittainen vaihtelu tulee olemaan aiempaa suurempi, mikä täytyy pystyä sietämään. Sääntelyn uudistaminen ei muuta sitä keskeistä periaatetta, jonka mukaan työeläkevarat pitää jatkossakin sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti, Mäkinen painottaa.

Tulevaisuuden tuotto-odotuksilla ei pidä rahoittaa tätä päivää

Kuluneen syksyn aikana julkisuudessa on keskusteltu myös eläkkeiden mahdollisesta roolista julkisen talouden sopeuttamisessa ensi vaalikaudella. Esillä on ollut erilaisia ehdotuksia työeläkemenojen pienentämisestä ja sitä kautta työeläkemaksun alentamisesta. Näin syntyvää liikkumavaraa voitaisiin ehdotusten mukaan hyödyntää valtiontaloudessa kiristämällä vastaavasti verotusta ilman, että työntekijän käteen jäävä nettopalkka merkittävästi muuttuisi.

– Taustalla näissä ehdotuksissa lienee ainakin osittain Eläketurvakeskuksen viime kesänä julkaisema pitkän aikavälin laskelma eläkejärjestelmän kestävyydestä, jossa kerrottiin tuoreen eläkeuudistuksen vahvistavan eläkkeiden rahoitusta arvioitua paremmin. Laskelman perusteella työeläkemaksua voisi jopa olla tulevaisuudessa mahdollista laskea, mikäli sijoitustuotot kehittyvät odotusten mukaisesti, Mäkinen taustoittaa.

Vaikka tulevaisuus näyttääkin hyvältä, ei laskelmasta silti tulisi tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä.

– Julkisessa keskustelussa tuntuu unohtuvan, ettei eläkeuudistus ole vielä tullut täysimääräisesti voimaan. Sen mahdollistamia parempia sijoitustuottoja ei siis vielä ole saatu. Näin ollen niitä ei myöskään pitäisi ulosmitata etukäteen, Mäkinen huomauttaa.

Tarkemmat tiedot työeläkevarojen määrästä

Työeläkevakuuttajien sijoitettavissa olevien työeläkevarojen määrä syyskuun 2026 lopussa oli yhteensä 305 miljardia euroa. Varat kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä viidellä miljardilla.

Tammi-syyskuun nimellistuotto oli 7,4 prosenttia. Reaalituotto, joka huomioi inflaation kokonaistuottoa vähentävänä, oli puolestaan 4,6 prosenttia. Pidemmän aikavälin tuotto vuodesta 1997 alkaen oli nimellisesti 6,0 prosenttia ja reaalisesti 4,1 prosenttia.

Sijoituslajikohtaiset nimellis- ja reaalituotot tammi-syyskuulta olivat seuraavat:

osake- ja osaketyyppiset sijoitukset nimellisesti 11,8 prosenttia, reaalisesti 8,9 prosenttia

korkosijoitukset nimellisesti 0,0 prosenttia, reaalisesti -2,6 prosenttia

kiinteistösijoitukset nimellisesti 1,5 prosenttia, reaalisesti -1,2 prosenttia

vaihtoehtoiset sijoitukset nimellisesti 6,1 prosenttia, reaalisesti 3,3 prosenttia.

Sijoitusjakaumassa osake- ja osaketyyppisten sijoitusten osuus hieman nousi, kun taas muiden sijoituslajien osuudet hieman laskivat.



Maantieteellisessä jakaumassa varojen kasvu kohdistui erityisesti euroalueen ulkopuolisiin sijoituksiin, sekä euromääräisesti että suhteellisesti. Suomi-sijoitusten osuus puolestaan pieneni hieman.



Interaktiivinen infografiikka kertoo sijoituslajien osuuksien kehityksestä pidemmällä aikavälillä.

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Telan yhdessä Tilastokeskuksen kanssa kokoamat tiedot työeläkevaroista sisältävät työeläkeyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston hallinnoimat eläkevarat. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Tässä tilastoidut eläkevarat eivät sisällä työeläkevakuuttajien taseeseen kirjattuja muita saamisia ja velkoja tai aineellisia hyödykkeitä. Mainitut työeläkevarat tarkoittavat sijoitettavissa olevia varoja.

Tarkemmat tiedot sijoitusvarojen määrästä ja kohdentumisesta löytyvät kokonaisuudessaan Telan verkkosivuilta Eläkevarojen määrä. Tietoja voi tarkastella myös Telan tilastotietokannasta.

Telan seuraavat työeläkevaroja koskevat tilastot vuoden 2026 lopun tilanteesta julkaistaan helmi-maaliskuun vaihteessa vuonna 2027.