MTV:n joulukuun kärkitärpit: Big Brother Suomi, The Other Bennet Sister, HISTORY Play saapuu MTV Katsomoon, MTV Uutiset seuraa itsenäisyyspäivää, Liigassa Talaviklassikko 17.11.2026 15:30:00 EET | Tiedote

Odotettu Big Brother Suomi alkaa, ja heti aloitusviikolla asukkaat pääsevät juhlimaan vuodenvaihdetta yllättävällä tavalla. MTV Katsomossa sukelletaan HISTORY Playn dokumenttien ja sarjojen maailmaan sekä seurataan The Other Bennet Sister -sarjaa ja uutta turkkilaisdraamaa Chrysalista. MTV Uutiset seuraa itsenäisyyspäivää aamusta iltaan, ja joulutunnelmaa tuovat Masked Singer Suomi: Pelastakaa Lasten joulu -erikoisjakso ja JouluMielelle-hyväntekeväisyyskonsertti. Liigassa nähdään Talaviklassikko-ulkoilmaottelu Oulusta, ja Mestarien liigassa pistejahti kohti kahdeksan parhaan joukkoa kiihtyy. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Marraskuun tärppeihin pääset vielä tästä.