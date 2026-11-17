MTV kutsuu viettämään itsenäisyyspäivää ohjelmien parissa – uutuutena komea koskinäytös, illan kruununa Linnan juhlat
24.11.2026 10:45:00 EET | MTV Oy | Tiedote
Itsenäisyyspäivää juhlistetaan MTV:llä monipuolisesti aamusta iltaan. MTV Uutisten tuottamissa sisällöissä seurataan juhlapäivän tapahtumia ja kuullaan tunnettujen suomalaisten haastatteluja.
Huomenta Suomi: Kohti Linnan juhlia -lähetyksen parissa itsenäisyyspäivää voi viettää pitkälle iltapäivään asti. Ohjelmassa nähdään muun muassa perinteinen lipunnosto Helsingin Tähtitorninmäeltä ja seppeleen lasku Hietaniemen hautausmaalta. Lähetyksen juontavat Niina Backman ja Aki Linnanahde.
Vieraaksi juhlapäivän studioon saapuu kaikkien tuntemia rakastettuja vieraita, kuten muun muassa näyttelijät Heikki Kinnunen ja Sinikka Sokka sekä monet Linnan juhlat nähneet uutisankkurit Keijo Leppänen ja Kirsi Alm-Siira. Itseoikeutettuna kunniavieraana lähetyksessä kuullaan kannuslaista 101-vuotiasta sotaveteraania Reino Keskisipilää.
Käsittelyssä on myös syksyn aikana paljon esillä ollut Lapin sota ja sen poikkeuksellisuus, ja nähdäänpä studiossa aamupäivän aikana myös Vietnamin sodassa palvelleen Lauri Törnin käyttämä konekiväärikin.
"On hyvin merkityksellistä päästä juhlistamaan Suomen itsenäisyyspäivää katsojiemme kanssa. Luvassa on juhlava kokonaisuus, jossa huomioimme sotiemme veteraanit, muistelemme aiempia Linnan juhlia sekä nostamme maljan itsenäisyyspäivän kunniaksi upeiden juhlavieraidemme kanssa”, lähetyksen tuottaja Jonna Kumpula sanoo.
Aina iltapäiväkahteen kestävässä erikoislähetyksessä livemusiikkiesityksistä vastaa muusikko Osmo Ikonen. Lisäksi maistellaan muun muassa kuplivia juhlajuomia ja nähdään tanssija Atte Kilpisen tanssiesitys.
Ilta huipentuu Linnan juhliin
Linnan juhlat -lähetys tuo tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton tunnelmat suorana kotikatsomoihin. MTV Katsomossa nähtävän lähes viisi tuntia kestävän kokonaisuuden lisäksi juhlia voi seurata kahteen otteeseen MTV3-kanavalta tunnin mittaisina lähetyksinä kello 18 ja kello 21.
Lähetyksessä kuullaan Presidentinlinnaan saapuvien juhlavieraiden haastatteluita jo heti ulko-ovelta lähtien.
"MTV:n vaihtoehtona keskitymme välittämään tunnelmia niin sisältä kuin ulkoa. Tarjoamme haastatteluja, vaikka kakkosruutuun, jo puoli kuudesta lähtien ihan koko illan ajaksi”, itsenäisyyspäivän tuotantojen vastaava tuottaja Antti Mälkönen lupaa.
Linnassa lähetystä juontavat Shahin Doagu ja Alec Neihum.
"On ilo ja kunnia päästä välittämään katsojillemme tunnelmia suoraan Linnan juhlien ytimestä. Linnan juhlat ovat toimittajille yksi vuoden kiireisimmistä työpäivistä. Pyrimme saamaan haastateltavaksi valtakunnan kiinnostavimmat vieraat, ja se tarkoittaa myös hyvää ennakkovalmistelua”, Shahin Doagu kertoo.
"Parasta on, että Linnassa kohtaavat niin taiteilijat, poliitikot, urheilijat kuin muutkin tähdet. Ilta on juontajalle kiireinen, mutta arvokas ja antoisa”, Alec Neihum jatkaa.
Haastattelijoina toimivat myös Sanna Ketola, Jonna Hellgren, Katja Lintunen, Kasperi Kunnas ja Fanni Parma.
Uutuutena Imatrankosken koskinäytös
Jo ennen Linnan juhlien virallisen osuuden alkua lähetyksessä kuullaan tasavallan presidentin Alexander Stubbin ja puoliso Suzanne Innes-Stubbin haastattelu.
Lähetyksen alkupuolella nähdään myös kokonaan uusi elementti. Imatran kaupunki aloittaa uuden itsenäisyyspäivän perinteen, jossa MTV toimii mediakumppanina. Vuosittain vaihtuva Suomen eturivin artisti esittää Finlandia-hymnin Imatrankosken padolta näyttävän koskinäytöksen yhteydessä. Aloitusvuonna itseoikeutettuna Finlandian tulkitsijana on Sakari Kuosmanen. Koskinäytös nähdään lähetyksessä kello 18 jälkeen.
Huomenta Suomi: Kohti Linnan juhlia
MTV Katsomossa ja MTV3:lla klo 8.55–14.00
Linnan juhlat
MTV Katsomossa klo 17.30–22.15
MTV3:lla klo 18.00–19.00 ja 21.00–22.00
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MTV, vastaava tuottaja, erikoisohjelmat:
Antti Mälkönen, antti.malkonen@mtv.fi
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