Rakennusalan pohjakosketus näyttää olevan takana, mutta käänne ei vielä kanna laajasti. Stark Suomen kyselyyn vastanneista 1 238 rakennusalan ammattilaisesta 42 prosenttia arvioi alan jo kääntyneen kasvuun, vaikkakin usko parempaan on vielä varovaista. Kolme neljästä ajoittaa selvän elpymisen vuosille 2027–2028.