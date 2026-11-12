Tuore kysely: Rakennusalan ammattilaiset näkevät orastavaa valoa tunnelin päässä
24.11.2026 08:40:00 EET | Stark Suomi Oy | Tiedote
Rakennusalan pohjakosketus näyttää olevan takana, mutta käänne ei vielä kanna laajasti. Stark Suomen kyselyyn vastanneista 1 238 rakennusalan ammattilaisesta 42 prosenttia arvioi alan jo kääntyneen kasvuun, vaikkakin usko parempaan on vielä varovaista. Kolme neljästä ajoittaa selvän elpymisen vuosille 2027–2028.
Ammattilaisten luottamus oman yrityksen näkymiin seuraavan vuoden aikana on kohtalaisella tasolla. Kuluva vuosi on ollut monelle edellistä parempi, sillä vastaajista 38 prosenttia kertoo yrityksensä rakennus- ja remonttihankkeiden määrän kasvaneen vuonna 2026 edellisvuoteen verrattuna.
Kaikilla kokemus ei ole sama, sillä viidesosa kertoo niiden puolestaan vähentyneen. Lähikuukausien osalta puolet ammattilaisista uskoo projektien määrän pysyvän samana ja 35 prosenttia uskoo niiden kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana.
Selkeimpinä nousun merkkeinä pidetään tarjouspyyntöjen määrää sekä uusien hankkeiden käynnistymistä, mutta tällä hetkellä tilauskannat ovat lyhyitä. Kaksi kolmasosaa vastaajista sanoo, että näkyvyys tuleviin projekteihin on enintään kuusi kuukautta. Yli vuoden näkymä tuleviin tilauksiin on vain kymmenesosalla.
”Ammattilaisten viesti on selvä. Pohja on ohitettu, mutta nousu on vasta alkamassa. Tarjouspyyntöjä tulee aiempaa enemmän, mutta niiden muuttuminen tilauksiksi vie aikaa. Vastausten mukaan tilauskanta riittää useimmilla vain muutamaksi kuukaudeksi, joten yrityksissä eletään edelleen kuukausi kerrallaan”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi sanoo.
Korjausrakentaminen vetää, asuntorakentaminen odottaa
Rakennus- ja remonttialan ammattilaiset näkevät eniten kasvua korjausrakentamisessa ja vähiten asuntorakentamisessa. Avovastauksissa omaksi kasvusaarekkeekseen nousevat datakeskukset, mutta kuten osa vastaajista huomauttaa, niin suuret yksittäiset hankkeet eivät anna yleiskuvaa koko alan tilanteesta.
”Korjausrakentaminen on tällä hetkellä alan selkäranka. Suomen rakennuskanta vanhenee, eikä remontteja voi loputtomiin lykätä. Uudisasuntorakentamisen elpyminen taas vaatii, että kotitalouksien luottamus ja rahoituksen saatavuus paranevat”, Päiväniemi sanoo.
Ammattilaisten mielestä talouden epävarmuus onkin alan kasvua tällä hetkellä eniten jarruttava tekijä. Sen lisäksi jarrua painavat tasaisesti niin rahoituksen saatavuuden haasteet, rakennuskustannukset, korkotaso kuin heikko kuluttajaluottamus.
Stark teki yritysasiakkailleen kyselytutkimuksen lokakuussa 2026. Kyselyssä selvitettiin rakennus- ja remontointialalla toimivien ammattilaisten käsityksiä alan tilanteesta. Kyselyyn vastasi 1 238 ammattilaista.
Lisätietoja
Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800
Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi
Tietoja julkaisijasta
STARK - reilusti rakentajan asialla
Olemme jokaisen rakentajan reilu ja luotettava kumppani, joka tekee työtään intohimolla ja tinkimättömällä ammattiylpeydellä. Meitä starklaisia on noin 1 000 ympäri Suomen, ja valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppamme palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Stark on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia.
Verkkokauppa: www.stark-suomi.fi/
Yhtiösivut: yritys.stark-suomi.fi/
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