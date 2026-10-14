Tarmo Peltokoski ja Hongkongin filharmonikot Musiikkitalossa lauantaina – Euroopan-kiertue käynnistyi juuri Barcelonasta
24.11.2026 13:34:08 EET | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Kapellimestari Tarmo Peltokoski ja Hongkongin filharmoninen orkesteri esiintyvät Helsingin Musiikkitalossa lauantaina 28. marraskuuta. Maanantaina Barcelonasta käynnistynyt Euroopan-kiertue tuo Helsinkiin ensimmäisenä ohjelman, jossa kuullaan Wagnerin Ring-sovitus, Saint-Saënsin Eläinten karnevaali ja Yao Chenin uusi orkesteriteos. Helsingin jälkeen sama kokonaisuus soi muun muassa Berliinin filharmoniassa, Hampurin Elbphilharmoniessa ja Wienin Konzerthausissa. Hampurin konsertti on jo loppuunmyyty.
– Hongkongin filharmonikoiden uutena musiikillisena johtajana olen iloinen saadessani johtaa orkesteria tällä erityisellä Euroopan-kiertueella. Odotan myös konserttiamme Helsingin Musiikkitalossa, kotimaassani, Tarmo Peltokoski sanoo.
Musiikkitalon konsertin avaa Yao Chenin Waltz of the Rolling Giants, jonka innoittajana on jättiläispanda. Hongkongin filharmonikot tilasivat teoksen tämän kauden Kiinan- ja Euroopan-kiertueilleen. Pandavalssin jälkeen eläinaihe jatkuu Camille Saint-Saënsin Eläinten karnevaalissa: saksalaisen pianistin Martin Helmchenin rinnalla soittaa Tarmo Peltokoski, joka johtaa samalla orkesteria.
Kiertueen kahden ensimmäisen konsertin, Barcelonan ja Hannoverin, ohjelmassa ovat Mozartin 24. pianokonsertto ja Brucknerin neljäs sinfonia. Helsingissä illan päättää Henk de Vliegerin Wagner-sovitus The Ring – An Orchestral Adventure, joka tiivistää neljän oopperan saagan reilun tunnin mittaiseksi orkesteriteokseksi. Peltokoski ja Hongkongin filharmonikot levyttivät teoksen yhteiselle debyyttialbumilleen, jonka Deutsche Grammophon julkaisi keväällä.
26-vuotias Peltokoski aloitti syksyllä Hongkongin filharmonikoiden musiikillisena johtajana. Kesällä 2027 hän johtaa Bayreuthin maailmankuulun Wagner-festivaalin avajaiskonsertin sekä festivaalilla kuultavan uuden Lohengrin-tuotannon.
Lisää muun muassa Bayreuthin festivaalista tänään tiistaina 24.11. Helsingin Sanomissa julkaistussa Tarmo Peltokosken haastattelussa.
Konserttiin on vielä saatavilla lippuja Musiikkitalon myyntikanavissa. Liput 35–125 €.
La 28.11.2026 klo 19.00, Musiikkitalon Konserttisali, Helsinki
Kesto 1 h 50 min, sis. väliajan
Hongkongin filharmonikot (Hong Kong Philharmonic Orchestra)
Tarmo Peltokoski, kapellimestari ja piano
Martin Helmchen, piano
Ohjelma:
Yao Chen: Waltz of the Rolling Giants
Camille Saint-Saëns: Eläinten karnevaali (versio kahdelle pianolle ja orkesterille)
Richard Wagner / Henk de Vlieger: The Ring – An Orchestral Adventure
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Yhteyshenkilöt
Milla PalovaaraPuh:0405967973milla@kulttuuritoimisto.fi
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