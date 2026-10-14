Royal Albert Hallin urkuri Anna Lapwood ensimmäistä kertaa Suomeen – Musiikkitalon Urkujen keväässä myös Abbaa, Queenia ja Verdin Requiem 9.10.2026 11:02:16 EEST | Tiedote

Helsingin Musiikkitalon konserttisalin urut täyttävät kolme vuotta uudenvuodenpäivänä 2027. Sali täyttyy urkujen ansiosta vuosi toisensa jälkeen maailmankuuluista taiteilijoista, joita ei Suomessa ole juurikaan kuultu. Kauden avaa uudenvuodenpäivänä ranskalainen tähtiurkuri Thomas Ospital, ja kevät huipentuu toukokuussa Giuseppe Verdin Requiemiin, jossa koko orkesterin osuus soitetaan uruilla. Odotetuimpia vieraita on varmasti Lontoon Royal Albert Hallin urkuri Anna Lapwood, joka konsertoi Suomessa ensimmäistä kertaa lauantaina 9.1. Kevään yhdeksään konserttiin mahtuvat myös Abban, Queenin ja Daruden hitit, Wagnerin oopperamusiikki, mykkäelokuvat ja kantaesitykset. Liput Musiikkitalon Urut ry:n konsertteihin ovat nyt myynnissä.