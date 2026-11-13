Pikakommentti: Talouskasvu ei vieläkään näy työmarkkinoilla
24.11.2026 08:55:59 EET | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Talouskasvun piristävää vaikutusta työmarkkinoille saadaan yhä odottaa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Henna Busk tuoreita tilastoja.
”Tilanne on hieman odotuksia heikompi, mutta selkeää muutosta mihinkään suuntaan ei oikein ole näkyvissä. Viime kuukausien ajan työttömyysasteen ja työllisyysasteen trendit ovat pysytelleet jotakuinkin samoissa lukemissa”, sanoo Busk.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 15–74-vuotiaita työllisiä oli vuoden 2026 lokakuussa 51 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Saman ikäisiä työttömiä oli 8 000 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 70,7 %. 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku oli 10,6 %.
Talouskasvua on jatkunut jo jonkin aikaa, mutta se ei vieläkään näy kohentuvana työllisyytenä. Buskin mukaan taustalla vaikuttaa yhtäältä se, että kasvun lähteet eivät kaikilta osin ole työllisyyttä tukevia, ja toisaalta kotimaisen kysynnän vaisuus rajoittaa työllisyyden kasvua.
Huolestuttavia merkkejä ovat lisäksi, että nuorten työttömyys pysyy korkealla tasolla kuten myös pitkäaikaistyöttömyys.
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Yhteyshenkilöt
Henna Buskvanhempi ekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 164 8136henna.busk@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
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