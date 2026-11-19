Enemmän aikaa asiointiin – Osuuskauppa Suur-Savon markettien aukioloajat laajenevat
24.11.2026 10:00:00 EET | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo laajentaa Prismojensa, S-marketiensa ja Sale-myymälöidensä aukioloaikoja maanantaista 30.11.2026 alkaen. Uudistus tuo useisiin myymälöihin lisää asiointiaikaa ja joustavuutta asiakkaiden arkeen.
Uudistamalla myymälöidensä aukioloaikoja Osuuskauppa Suur-Savo haluaa palvella asiakkaitaan entistä paremmin niinä ajankohtina, jolloin kaupan palveluille on kysyntää. Myymälöiden aukioloaikoja on tarkasteltu paikallisesti ja sesongit huomioiden, ja muutoksilla halutaan tuoda asiakkaille mahdollisuus suunnitella arkeaan entistä vapaammin.
Esimerkiksi Suur-Savon Prismat palvelevat jatkossa aiempaa laajemmin, joka päivä klo 7–23 Mikkelissä ja Savonlinnassa, klo 7–22 Pieksämäellä. Myös tulevaan jouluun ja vuodenvaihteeseen saadaan lisää asiointiaikaa, sillä uudet yhtenäiset aukioajat ovat voimassa Prismoissa myös arkipyhinä. Oheisista poikkeavat aukioloajat ovat Prismoissa vain jouluaattona (klo 7–18) ja juhannusaattona (klo 7–21).
Mikkelin S-market Urpola puolestaan laajentaa aukioloaikojaan jopa puolille öin ja palvelee jatkossa päivittäin klo 6–24 joulu- ja juhannusaattoa lukuun ottamatta. Myös muissa S-market- ja Sale-myymälöissä aukioloajat laajenevat myymäläkohtaisesti.
– Uudistusten myötä asiakkailla on useissa myymälöissämme aiempaa enemmän aikaa hoitaa ostoksensa itselleen sopivana ajankohtana. Haluamme tehdä asioinnista mahdollisimman helppoa ja joustavaa niin arjessa kuin juhlassa. Vilkkaana mökkiseutuna myös toimialueemme kesäkauden tarpeet on huomioitu erikseen, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon marketkaupan toimialajohtaja Tommi Viitanen.
Uudet aukioloajat tulevat voimaan maanantaina 30.11.2026 ja ne vaihtelevat myymälöittäin, viikonpäivittäin ja sesongeittain. Kesäkaudella 1.5.–31.8. myymälöiden aukioloajat voivat poiketa muun vuoden aukioloajoista.
Myymäläkohtaiset ajantasaiset aukioloajat voi tarkistaa ennen asiointia verkkosivuiltamme suursavo.fi/palvelut.
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Yhteyshenkilöt
Tommi ViitanentoimialajohtajaOsuuskauppa Suur-Savo
Marketkauppa
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