Kutsu medialle: Lihavuuden hoito uudistuu – mutta kuka pääsee hoitoon?
24.11.2026 09:00:00 EET | Novo Nordisk Farma Oy | Kutsu
Suomessa 1,2 miljoonalla aikuisella on lihavuutta1. Eurostatin tuoreiden tietojen mukaan lihavien aikuisten osuus on Suomessa EU:n kolmanneksi suurin2. Lihavuuden hoitokeinot ovat kehittyneet nopeasti, mutta hoidon saatavuudessa on edelleen merkittäviä eroja eri puolilla Suomea. Miten kansansairauden suunta saataisiin käännettyä ja uudet hoitomahdollisuudet kaikkien niitä tarvitsevien ulottuville? Mitä se edellyttää terveydenhuollolta? Entä päättäjiltä?
Yksi asiantuntijoiden ehdottama keino ongelman ratkaisemiseksi on perustaa uusi kansallinen lihavuusohjelma. Marraskuussa uudistuneet lihavuuden Käypä hoito -suositukset antavat työlle ajankohtaiset lähtökohdat, mutta miten ne viedään käytäntöön?
Tervetuloa media-aamuun perjantaina 27.11.2026 klo 8.30–10.00 Ravintola Lasipalatsin Helsinki-kabinettiin keskustelemaan siitä, mitä suomalaisessa lihavuuden hoidossa pitäisi tapahtua seuraavaksi.
Tilaisuuden ohjelma:
- Petra Tirkkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Novo Suomi: Tervetulotoivotus
- Kirsi Pietiläinen, professori (HY) ja ylilääkäri (HUS Painonhallintatalo): Kansallinen lihavuusohjelma takaisi hoitojen kehittymisen
- Matias Mäkynen, kansanedustaja, SDP
- Paneelikeskustelu: Miten lihavuudenhoitoa pitäisi muuttaa?
Keskustelijoina Enni Sanmark (erikoislääkäri, dosentti HY), Kirsi Pietiläinen, Matias Mäkynen ja Petra Tirkkonen.
Virallisen ohjelman jälkeen mahdollisuus kysymyksille ja henkilökohtaisille haastatteluille.
Tilaisuuden juontaa Milttonin Marja Sannikka. Tilaisuudesta ei tehdä tallennetta.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään torstaina 26.11.2026 alla olevasta linkistä.
https://www.lyyti.fi/reg/Lihavuuden_hoito_uudistuu__mutta_kuka_paasee_hoitoon_3433
Viitteet:
1. THL, Terve Suomi -tutkimus, viitattu 10.11.2026. Saatavilla: https://thl.fi/data-ja-tilastot/vaeston-hyvinvointi/terveys-ja-hyvinvointi.
2. Eurostat, lihavuuden yleisyys EU-maissa, julkaistu 4.9.2026. Saatavilla: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260904-1
FI26CORP00123 11.2026
Yhteyshenkilöt
Tuomas LähteenmäkiViestintäpäällikkö, Novo Nordisk Farma OyPuh:050-344 1772tlhk@novonordisk.com
Novo on kansainvälinen terveys- ja lääkealan yritys. Uskomme, että terveempi tulevaisuus rakennetaan nyt. Tuomme yhteen lääketieteellisen huippuosaamisen ja ymmärryksen ihmisten elämästä yli sadan vuoden kokemuksella. Kehitämme hoitomuotoja, jotka auttavat miljoonia ihmisiä voimaan paremmin nyt ja tulevaisuudessa. Yli 67 000 työntekijäämme eri puolilla maailmaa työskentelee sen eteen päivittäin. Tavoitteemme on kumppanuuksien ja investointien avulla ehkäistä sairauksia, parantaa hoitojen saatavuutta ja pienentää ympäristövaikutuksiamme – jotta yhä useampi voisi elää terveempää elämää. Lisätietoja: novonordisk.fi, Facebook, X, LinkedIn, YouTube.
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