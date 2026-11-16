Kaupunginhallituksen päätös koskee asukasvalinnan siirtosopimusta ja liikkeenluovutusta. Myös Heka on vastaanottavana yhtiönä tehnyt päätöksen liikkeenluovutuksen vastaanottamisesta 18.11.2026. Tällä hetkellä Hekan asuntojen asukasvalinnasta vastaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Muutoksen myötä asuntojen markkinointi, tavallinen asukasvalinta ja vuokraus muodostavat Hekalla nykyistä yhtenäisemmän kokonaisuuden. Tavoitteena on nopeuttaa vuokrausprosessia, parantaa asuntojen ja hakijoiden kohtaamista sekä saada vapaat asunnot mahdollisimman nopeasti uusien asukkaiden käyttöön.

– Kaupunginhallituksen päätös on merkittävä askel Hekan toiminnan kehittämisessä. Edessä on tärkeä uudistus, jonka onnistuminen edellyttää huolellista valmistelua ja tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa. Haluamme varmistaa, että muutos toteutuu hallitusti ja että asunnonhakijoiden palvelut toimivat sujuvasti myös siirtymävaiheessa, sanoo Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala.

Erityisryhmien asukasvalinta ja viranomaisvalvonta säilyvät kaupungilla

Hekalle siirtyy tavallinen asukasvalinta, jonka osuus sen asuntojen asukasvalinnoista on noin 90 prosenttia. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa jatkossakin erityisryhmien ja tukiasumisen asukasvalinnasta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan arvioihin perustuvista valinnoista sekä asukasvalinnan viranomaisvalvonnasta.

Asukasvalinnat tehdään jatkossakin voimassa olevien asukasvalintaperusteiden mukaisesti. Muutoksen yhteydessä Hekan palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksella enintään kymmenen työntekijää kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

Asunnonhaku jatkuu toistaiseksi ennallaan

Asukasvalinnan siirto on tarkoitus toteuttaa 1.6.2027. Muutos ei tässä vaiheessa vaikuta asunnon hakemiseen tai hakemusten käsittelyyn, eikä asunnonhakijoilta edellytetä toistaiseksi toimenpiteitä.

Heka ja Helsingin kaupunki jatkavat yhteistyössä siirron käytännön valmisteluja. Asunnonhakijoille ja muille sidosryhmille viestitään hyvissä ajoin muutoksen etenemisestä ja sen vaikutuksista.

Kaupunginhallituksen päätökseen voi vielä hakea muutosta, eikä päätös ole siksi vielä lainvoimainen.