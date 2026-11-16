Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi Hekan asukasvalinnan siirron
24.11.2026 09:13:03 EET | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2026 tavallisen asukasvalinnan siirtämisen Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle (Heka). Muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa asuntojen hakemista ja vuokraamista sekä vähentää asuntojen tyhjäkäyttöä. Siirto on tarkoitus toteuttaa 1.6.2027.
Kaupunginhallituksen päätös koskee asukasvalinnan siirtosopimusta ja liikkeenluovutusta. Myös Heka on vastaanottavana yhtiönä tehnyt päätöksen liikkeenluovutuksen vastaanottamisesta 18.11.2026. Tällä hetkellä Hekan asuntojen asukasvalinnasta vastaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.
Muutoksen myötä asuntojen markkinointi, tavallinen asukasvalinta ja vuokraus muodostavat Hekalla nykyistä yhtenäisemmän kokonaisuuden. Tavoitteena on nopeuttaa vuokrausprosessia, parantaa asuntojen ja hakijoiden kohtaamista sekä saada vapaat asunnot mahdollisimman nopeasti uusien asukkaiden käyttöön.
– Kaupunginhallituksen päätös on merkittävä askel Hekan toiminnan kehittämisessä. Edessä on tärkeä uudistus, jonka onnistuminen edellyttää huolellista valmistelua ja tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa. Haluamme varmistaa, että muutos toteutuu hallitusti ja että asunnonhakijoiden palvelut toimivat sujuvasti myös siirtymävaiheessa, sanoo Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala.
Erityisryhmien asukasvalinta ja viranomaisvalvonta säilyvät kaupungilla
Hekalle siirtyy tavallinen asukasvalinta, jonka osuus sen asuntojen asukasvalinnoista on noin 90 prosenttia. Kaupunkiympäristön toimiala vastaa jatkossakin erityisryhmien ja tukiasumisen asukasvalinnasta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan arvioihin perustuvista valinnoista sekä asukasvalinnan viranomaisvalvonnasta.
Asukasvalinnat tehdään jatkossakin voimassa olevien asukasvalintaperusteiden mukaisesti. Muutoksen yhteydessä Hekan palvelukseen siirtyy liikkeenluovutuksella enintään kymmenen työntekijää kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.
Asunnonhaku jatkuu toistaiseksi ennallaan
Asukasvalinnan siirto on tarkoitus toteuttaa 1.6.2027. Muutos ei tässä vaiheessa vaikuta asunnon hakemiseen tai hakemusten käsittelyyn, eikä asunnonhakijoilta edellytetä toistaiseksi toimenpiteitä.
Heka ja Helsingin kaupunki jatkavat yhteistyössä siirron käytännön valmisteluja. Asunnonhakijoille ja muille sidosryhmille viestitään hyvissä ajoin muutoksen etenemisestä ja sen vaikutuksista.
Kaupunginhallituksen päätökseen voi vielä hakea muutosta, eikä päätös ole siksi vielä lainvoimainen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Aspalatoimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 4040maria.aspala@hekaoy.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)
Korkotukilainavaltuuksien supistuminen edellyttää vuokrataloyhtiöiltä talouden pitkäjänteistä tarkastelua16.11.2026 15:54:26 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) joutuu muiden vuokrataloyhtiöiden tapaan arvioimaan talouttaan, investointejaan ja kiinteistökantansa kehittämistä muuttuneessa rahoitustilanteessa.
Hekan uusi työnantajalupaus yhdistää merkityksellisen työn ja ihmisen kokoisen työarjen5.11.2026 08:27:37 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on julkaissut uuden työnantajalupauksensa, joka kiteyttää työn yhteiskunnallisen merkityksen ja ihmisläheisen työyhteisön vahvuudet. Sen tavoitteena on vahvistaa Hekan työnantajamielikuvaa ja tehdä yhtiön monipuolista osaamista tunnetuksi.
Päivi Jokinen: Asukkaiden arviot Hekasta kertovat onnistumisista arjen palveluissa29.10.2026 09:47:04 EET | Blogi
Hekan tuoreen asukastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat rohkaisevia. Asukkaiden tyytyväisyys on parantunut lähes kaikilla osa-alueilla, erityisesti asioinnissa, isännöinnissä ja kiinteistöhuollossa. Myönteinen kehitys kannustaa jatkamaan pitkäjänteistä työtä asukkaiden arjen ja palveluiden parantamiseksi.
Hekan asukkaiden tyytyväisyys parani laajasti29.10.2026 09:41:23 EET | Tiedote
Hekan asukkaiden tyytyväisyys parani lähes kaikilla vuoden 2026 asukaskyselyn osa-alueilla, ja halukkuus suositella Hekaa vuokranantajana vahvistui. Kyselyyn vastasi ennätysmäärä asukkaita.
Heka nostaa asumisen vaalikeskusteluun ja haastaa päättäjät ratkaisuihin28.10.2026 08:18:46 EET | Kutsu
Muistutamme ensi maanantaina 2.11. järjestettävästä Hekalla kylässä -paneelikeskustelusta, jossa päättäjät ja asiantuntijat keskustelevat kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuudesta ja siitä, millaisia asuntopoliittisia ratkaisuja seuraavalla hallituskaudella tarvitaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme