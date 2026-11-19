Ilmarisen ja OP Pohjolan kasvurahoitusohjelman ensimmäinen kohde on suomalainen designbrändi Aarni
24.11.2026 08:40:06 EET | Ilmarinen | Tiedote
Ilmarisen ja OP Pohjolan yhteinen 300 miljoonan euron kasvurahoitusohjelma etenee. Ohjelman ensimmäinen rahoituksen saanut yritys on suomalainen designbrändi Aarni, joka hakee vauhtia kansainvälistymiseensä.
Ilmarinen ja OP Pohjola käynnistivät kesällä 300 miljoonan euron kasvurahoitusohjelman suomalaisten pk-yritysten kasvun ja investointien vauhdittamiseksi. Ohjelmassa OP Pohjola tarjoaa yrityksille yhteensä 200 miljoonaa euroa lainarahoitusta ja Ilmarinen 100 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitus- ja sijoituspäätökset tehdään itsenäisesti ja markkinaehtoisin perustein.
Rahoitus on suunnattu erityisesti kasvuhakuisille suomalaisyrityksille, joilla on jo vakiintunutta liiketoimintaa ja tarve vahvistaa rahoituspohjaansa seuraavaa kasvuvaihetta varten.
Suomalaisesta luonnosta ammentava Aarni tähtää maailmalle
Ensimmäisen Ilmarisen ja OP Pohjolan kasvurahoituksen saanut yritys on vuonna 2015 perustettu Aarni, joka tunnetaan erityisesti puusta ja muista luonnonmateriaaleista valmistetuista kelloistaan. Myöhemmin tuotevalikoima on laajentunut mm. laukkuihin ja muihin asusteisiin. Aarni on rakentanut kasvuaan vahvasti tunnistettavan designin ja brändin, oman verkkokaupan sekä tuloksellisen markkinoinnin varaan. Seuraavassa vaiheessa tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja rakentaa suomalaisesta brändistä entistä kansainvälisempää.
– Olemme kasvattaneet Aarnia tähän asti omalla tulorahoituksellamme, ja se on opettanut meidät kasvamaan kannattavasti. Nyt voimme tehdä samoja asioita isommin ja nopeammin. Tiedämme jo, mikä toimii, joten rahoitus menee suoraan kasvuun, Aarnin yrittäjät Pyry Alamäki ja Niklas Tuokko kertovat.
Aarnin tarina konkretisoi kasvurahoitusohjelman lähtökohdan: Suomessa on vakiintuneita ja kasvuhaluisia yrityksiä, joilla on valmiuksia ottaa seuraava askel, kun sopiva rahoitus tukee riittävän kunnianhimoisia investointeja. Ohjelman yksittäisen rahoituspaketin minimikoko on kolme miljoonaa euroa.
– Haluamme rakentaa Aarnista seuraavan kansainvälisesti tunnetun suomalaisen designbrändin. Pohjoisen luonnon materiaalit, kuten puu ja hirvennahka, tekevät tuotteistamme erottuvia myös maailmalla. Seuraavaksi panostamme erityisesti Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin, laajennamme tuotevalikoimaa ja vahvistamme brändiä, yrittäjät sanovat.
Yrittäjien näytöt ja kannattavuus vakuuttivat rahoittajat
Ilmarisen pääomasijoitusjohtaja Esko Torstin mukaan Aarni vastaa hyvin siihen, mitä kasvurahoitusohjelmalla tavoitellaan.
– Aarnissa yhdistyvät kannattava liiketoiminta, laadukkaat tuotteet ja selkeä visio kasvusta. Yrittäjät ovat rakentaneet omilla resursseillaan vakuuttavan pohjan seuraavalle kasvuvaiheelle. Haluamme olla mukana tukemassa tällaisia yrityksiä, joten kannattaa tutustua kasvurahoitusohjelmaan ja hakea mukaan, Torsti sanoo.
Myös OP Uusimaan asiakkuuspäällikkö Miika Pyysalo nostaa esiin yrittäjien näytöt ja yrityksen vahvan taloudellisen pohjan. OP on tehnyt Aarnin kanssa yhteistyötä jo muutaman vuoden.
– Yrittäjät ovat osoittaneet osaamisensa ja rakentaneet vahvan brändin. Aarni on jo valmiiksi hyvin kannattava ja vakavarainen yritys. On ilo olla mukana rahoittamassa yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta ja viemässä brändiä entistä vahvemmin kansainvälisille markkinoille, Pyysalo sanoo.
Lue lisää kasvurahoitusohjelmasta
- Ilmarisen sivuilta: 300 miljoonaa euroa vauhdittamaan yritysten kasvua
- OP:n sivuilta: Kasvurahoitusta yrityksille – vauhtia kasvuun
Lisätietoja
Sami Kelhä, viestintäpäällikkö
p. 050 587 8464
sami.kelha@ilmarinen.fi
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Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
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