Ilmarinen ja OP Pohjola käynnistivät kesällä 300 miljoonan euron kasvurahoitusohjelman suomalaisten pk-yritysten kasvun ja investointien vauhdittamiseksi. Ohjelmassa OP Pohjola tarjoaa yrityksille yhteensä 200 miljoonaa euroa lainarahoitusta ja Ilmarinen 100 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta. Rahoitus- ja sijoituspäätökset tehdään itsenäisesti ja markkinaehtoisin perustein.

Rahoitus on suunnattu erityisesti kasvuhakuisille suomalaisyrityksille, joilla on jo vakiintunutta liiketoimintaa ja tarve vahvistaa rahoituspohjaansa seuraavaa kasvuvaihetta varten.

Suomalaisesta luonnosta ammentava Aarni tähtää maailmalle

Ensimmäisen Ilmarisen ja OP Pohjolan kasvurahoituksen saanut yritys on vuonna 2015 perustettu Aarni, joka tunnetaan erityisesti puusta ja muista luonnonmateriaaleista valmistetuista kelloistaan. Myöhemmin tuotevalikoima on laajentunut mm. laukkuihin ja muihin asusteisiin. Aarni on rakentanut kasvuaan vahvasti tunnistettavan designin ja brändin, oman verkkokaupan sekä tuloksellisen markkinoinnin varaan. Seuraavassa vaiheessa tavoitteena on vauhdittaa kasvua ja rakentaa suomalaisesta brändistä entistä kansainvälisempää.

– Olemme kasvattaneet Aarnia tähän asti omalla tulorahoituksellamme, ja se on opettanut meidät kasvamaan kannattavasti. Nyt voimme tehdä samoja asioita isommin ja nopeammin. Tiedämme jo, mikä toimii, joten rahoitus menee suoraan kasvuun, Aarnin yrittäjät Pyry Alamäki ja Niklas Tuokko kertovat.

Aarnin tarina konkretisoi kasvurahoitusohjelman lähtökohdan: Suomessa on vakiintuneita ja kasvuhaluisia yrityksiä, joilla on valmiuksia ottaa seuraava askel, kun sopiva rahoitus tukee riittävän kunnianhimoisia investointeja. Ohjelman yksittäisen rahoituspaketin minimikoko on kolme miljoonaa euroa.

– Haluamme rakentaa Aarnista seuraavan kansainvälisesti tunnetun suomalaisen designbrändin. Pohjoisen luonnon materiaalit, kuten puu ja hirvennahka, tekevät tuotteistamme erottuvia myös maailmalla. Seuraavaksi panostamme erityisesti Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin, laajennamme tuotevalikoimaa ja vahvistamme brändiä, yrittäjät sanovat.

Yrittäjien näytöt ja kannattavuus vakuuttivat rahoittajat

Ilmarisen pääomasijoitusjohtaja Esko Torstin mukaan Aarni vastaa hyvin siihen, mitä kasvurahoitusohjelmalla tavoitellaan.

– Aarnissa yhdistyvät kannattava liiketoiminta, laadukkaat tuotteet ja selkeä visio kasvusta. Yrittäjät ovat rakentaneet omilla resursseillaan vakuuttavan pohjan seuraavalle kasvuvaiheelle. Haluamme olla mukana tukemassa tällaisia yrityksiä, joten kannattaa tutustua kasvurahoitusohjelmaan ja hakea mukaan, Torsti sanoo.

Myös OP Uusimaan asiakkuuspäällikkö Miika Pyysalo nostaa esiin yrittäjien näytöt ja yrityksen vahvan taloudellisen pohjan. OP on tehnyt Aarnin kanssa yhteistyötä jo muutaman vuoden.

– Yrittäjät ovat osoittaneet osaamisensa ja rakentaneet vahvan brändin. Aarni on jo valmiiksi hyvin kannattava ja vakavarainen yritys. On ilo olla mukana rahoittamassa yhtiön seuraavaa kasvuvaihetta ja viemässä brändiä entistä vahvemmin kansainvälisille markkinoille, Pyysalo sanoo.

Lue lisää kasvurahoitusohjelmasta

Lisätietoja

Sami Kelhä, viestintäpäällikkö

p. 050 587 8464

sami.kelha@ilmarinen.fi