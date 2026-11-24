Valtatien 4 uuden ohikulkutien suunnittelu on käynnistynyt Iissä
24.11.2026 10:54:41 EET | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen valtatien 4 uudelle linjaukselle Iin taajaman kohdalla. Suunnitteilla on noin 17 kilometrin pituinen, keskikaiteellinen ohitustie, joka parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Tiesuunnitelman on määrä valmistua kesällä 2028.
Valtatien 4 uuden linjauksen tiesuunnittelu käynnistyi syksyllä 2026. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Iin kunnan ja Oulun kaupungin kanssa.
Uusi ohikulkutie sijoittuu radan länsipuolelle vuonna 2011 hyväksytyn aluevaraussuunnitelman ja osayleiskaavan mukaisesti. Tiesuunnittelussa tarkennetaan aiempaa suunnitelmaa ja siihen vuonna 2024 tehtyjä muutoksia. Uusia päätielinjauksen vaihtoehtoja ei enää tarkastella. Tavoitteena on kehittää aiemmista suunnitelmista toteutuskelpoinen ratkaisu ja vähentää hankkeen ympäristövaikutuksia sekä muita haittoja.
Uudelle ohikulkutielle suunnitellaan kolme eritasoliittymää
Noin 17 kilometrin pituiselle ohikulkutielle rakennetaan kolme ajokaistaa, joista yksi toimii vuorotellen eri ajosuuntien ohituskaistana. Vastakkaiset ajosuunnat erotetaan keskikaiteella.
Suunnitelmaan sisältyy kolme eritasoliittymää, viisi vesistösiltaa ja kymmenen muuta siltaa. Pohjavesisuojauksia rakennetaan noin kilometrin ja melusuojauksia noin neljän kilometrin matkalle. Koko ohikulkutieosuudelle tulee riista-aidat.
Valtatien uuden linjauksen lisäksi suunnitellaan noin 1,7 kilometrin pituinen sisääntulotie keskustan eritasoliittymästä Asematielle sekä noin 1,1 kilometrin pituinen rinnakkaistieyhteys Asematiehen (maantie 851). Suunnittelussa huomioidaan myös tarvittavat yksityistiejärjestelyt.
Hankkeen alustava rakennuskustannusarvio on noin 137 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Hankkeella ei ole vielä rakentamisen rahoitusta.
Tavoitteena turvallisempi ja sujuvampi valtatieyhteys
Valtatie 4 on valtakunnallisesti tärkeä pääväylä, joka kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon. Uudella ohikulkutiellä pyritään parantamaan henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja toimintavarmuutta sekä matka-aikojen ennakoitavuutta.
Hanke tukee myös alueen maankäytön suunnittelua ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Suunnittelussa otetaan huomioon alueen luonto, maisema, kulttuuriympäristö ja suojelukohteet sekä niiden erityispiirteet.
Asukkaat ja maanomistajat pääsevät tutustumaan suunnitelmiin
Hankkeen aikana järjestetään tilaisuuksia, joissa esitellään suunnitelmaluonnoksia ja kerätään niistä palautetta. Asukkaille ja muille kiinnostuneille suunnattujen vuorovaikutustilaisuuksien lisäksi järjestetään maanomistaja- ja sidosryhmätapaamisia.
Tilaisuuksia on alustavasti suunniteltu keväälle ja loppuvuodelle 2027. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ari Kuotesaho
Projektipäällikkö, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Puh. 0295 038 259
ari.kuotesaho@elinvoimakeskus.fi
Joonas Anttila
Proviko Oy
Puh. 050 351 8748
joonas.anttila@proviko.fi
Pirkka Hartikainen
Sitowise Oy
Puh. 040 735 1998
pirkka.hartikainen@sitowise.com
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