YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoimaa Oranssit päivät -kampanjaa vietetään 25.11.–10.12. Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialue Pohde ja 20 alueen kuntaa osallistuvat kampanjaan yhdessä esimerkiksi valaisemalla rakennuksiaan kampanjan oranssilla tunnusvärillä. Oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa.

Pohteella Oulun yliopistollisen sairaalan A-rakennuksen aula ja sairaalan edustalla sijaitseva Pieni auttaja -patsas valaistaan oranssilla valolla 25.–27. marraskuuta. Lisäksi Pohteen työntekijät jalkautuvat kampanjan aikana jakamaan Rakkaus ei satuta -heijastimia ja viestimään väkivallattoman arjen puolesta. Kampanja näkyy myös mukana olevien organisaatioiden sosiaalisen median kanavilla.

Kampanjassa mukana ovat Pohteen lisäksi Pudasjärvi, Ii, Oulu, Kempele, Hailuoto, Vaala, Lumijoki, Liminka, Siikalatva, Pyhäntä, Raahe, Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Alavieska, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Pyhäjoki ja Oulainen.

Apua lähisuhdeväkivaltaan

Lähisuhdeväkivaltaa kokevalle tai väkivaltaa lähipiirissään havaitsevalle on tarjolla apua ja tukea. Lisätietoa ja yhteystiedot löytyvät Pohteen verkkosivuilta osoitteesta pohde.fi/lahisuhdevakivalta.

Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään väkivallan vastaista työtä NAKOVA – Pohjois-Pohjanmaan toimintamalli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa vastaan -hankkeessa. Lisätietoa hankkeesta on koottu Pohteen verkkosivuille osoitteeseen pohde.fi/nakova.

Oranssien päivien kampanjan koordinointi Pohjois-Pohjanmaalla on osa NAKOVA -hanketta. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+).