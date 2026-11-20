Rakkaus ei satuta – Pohde on mukana Oranssien päivien kampanjassa lähisuhdeväkivaltaa vastaan
24.11.2026 09:00:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja 20 alueen kuntaa osallistuvat yhdessä kansainväliseen Oranssit päivät -kampanjaan. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta lähisuhdeväkivallan eri muodoista ja muistuttaa, ettei väkivaltaa tarvitse hyväksyä missään ihmissuhteessa.
YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin koordinoimaa Oranssit päivät -kampanjaa vietetään 25.11.–10.12. Pohjois-Pohjanmaalla hyvinvointialue Pohde ja 20 alueen kuntaa osallistuvat kampanjaan yhdessä esimerkiksi valaisemalla rakennuksiaan kampanjan oranssilla tunnusvärillä. Oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa jokaisella on oikeus elää ilman väkivaltaa.
Pohteella Oulun yliopistollisen sairaalan A-rakennuksen aula ja sairaalan edustalla sijaitseva Pieni auttaja -patsas valaistaan oranssilla valolla 25.–27. marraskuuta. Lisäksi Pohteen työntekijät jalkautuvat kampanjan aikana jakamaan Rakkaus ei satuta -heijastimia ja viestimään väkivallattoman arjen puolesta. Kampanja näkyy myös mukana olevien organisaatioiden sosiaalisen median kanavilla.
Kampanjassa mukana ovat Pohteen lisäksi Pudasjärvi, Ii, Oulu, Kempele, Hailuoto, Vaala, Lumijoki, Liminka, Siikalatva, Pyhäntä, Raahe, Haapavesi, Kärsämäki, Merijärvi, Alavieska, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Pyhäjoki ja Oulainen.
Apua lähisuhdeväkivaltaan
Lähisuhdeväkivaltaa kokevalle tai väkivaltaa lähipiirissään havaitsevalle on tarjolla apua ja tukea. Lisätietoa ja yhteystiedot löytyvät Pohteen verkkosivuilta osoitteesta pohde.fi/lahisuhdevakivalta.
Pohjois-Pohjanmaalla kehitetään väkivallan vastaista työtä NAKOVA – Pohjois-Pohjanmaan toimintamalli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa vastaan -hankkeessa. Lisätietoa hankkeesta on koottu Pohteen verkkosivuille osoitteeseen pohde.fi/nakova.
Oranssien päivien kampanjan koordinointi Pohjois-Pohjanmaalla on osa NAKOVA -hanketta. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (ESR+).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iida-Maria Bimberg, projektipäällikkö, NAKOVA Pohjois-Pohjanmaan toimintamalli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa vastaan (ESR+)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
p. 040 661 4217
iida-maria.bimberg@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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