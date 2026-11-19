IKH on suomalainen teknisen kaupan toimija, joka palvelee sekä ammattilaisia että kuluttajia laajan tuotevalikoiman ja myymäläverkoston kautta. Liiketoiminnan kehittyessä myös sitä tukevilta järjestelmiltä vaaditaan enemmän skaalautuvuutta, yhtenäistä tietoa ja kykyä mukautua uusiin tarpeisiin.

IKH on käynnistänyt Fellowmindin kanssa mittavan uudistuksen, jossa nykyistä järjestelmäkokonaisuutta modernisoidaan modulaarisella ERP- ja myymäläratkaisulla. Kokonaisuus perustuu Microsoft Dynamics 365 Business Centraliin sekä vähittäiskaupan tarpeisiin suunniteltuun LS Centraliin. LS Central yhdistää myymälöiden kassatoiminnot ja vähittäiskaupan prosessit tiiviisti osaksi muuta liiketoimintajärjestelmää.

Uudistus kattaa myös IKH:n 15 omaa myymälää. Tavoitteena on rakentaa pilvipohjainen ja modulaarinen kokonaisuus, joka vähentää nykyisen järjestelmäympäristön monimutkaisuutta ja tarjoaa yhteisen alustan liiketoiminnan kehittämiselle.

Järjestelmäuudistuksella tavoitellaan konkreettisia liiketoimintahyötyjä

Kyse ei ole pelkästään teknisestä järjestelmäuudistuksesta. IKH on määritellyt hankkeelle liiketoimintatavoitteet, jotka ulottuvat toimitusketjusta ja käyttöpääoman hallinnasta asiakaskokemukseen, myymälöiden tuottavuuteen ja prosessien automatisointiin.

Uuden kokonaisuuden tavoitteena on muun muassa parantaa varaston ja tuotteiden saatavuuden hallintaa, tehostaa hankinnan ja logistiikan prosesseja sekä helpottaa uusien tuotteiden, toimittajien ja markkinoiden tuomista osaksi liiketoimintaa. Myymälöissä modernin kassajärjestelmän ja yhtenäisten toimintatapojen tavoitteena on puolestaan tehdä päivittäisestä työstä sujuvampaa ja tukea parempaa asiakaskokemusta.

Samalla yhtenäinen data luo pohjaa päätöksenteolle, automaatiolle ja tulevaisuudessa myös tekoälyn laajemmalle hyödyntämiselle.

Tämä on meille ennen kaikkea liiketoiminnan kehityshanke. Haluamme pystyä palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja samalla varmistaa, että järjestelmämme tukevat IKH:n kasvua ja muuttuvia tarpeita myös pitkälle tulevaisuuteen.

Milka Pääkkönen, Kehitysjohtaja, IKH

ERP-uudistus syventää IKH:n ja Fellowmindin yhteistyötä

Uusi ERP- ja myymäläjärjestelmähanke rakentuu olemassa olevan yhteistyön päälle. Fellowmind on tehnyt IKH:n kanssa yhteistyötä aiemmin erityisesti datan ja Microsoft Fabricin parissa. Onnistunut yhteistyö ja sen aikana syntynyt ymmärrys IKH:n liiketoiminnasta loivat pohjan yhteistyön laajentamiselle.

Nyt yhteistyö ulottuu entistä laajemmin IKH:n liiketoiminnan keskeisiin järjestelmiin. Fellowmind vastaa Business Central- ja LS Central -kokonaisuuden toteutuksesta sekä järjestelmien yhdistämisestä IKH:n muuhun järjestelmäympäristöön. Kokonaisuuteen liittyvät muun muassa toimitusketjun suunnittelua tukeva Relex sekä muut keskeiset liiketoimintajärjestelmät.

Pitkäjänteisessä yhteistyössä iso etu on se, että tunnemme jo asiakkaan liiketoimintaa, tavoitteita ja toimintaympäristöä. Silloin keskustelu ei lähde liikkeelle yksittäisistä teknologioista, vaan siitä, mitä IKH haluaa liiketoiminnassaan saavuttaa ja miten voimme auttaa heitä siinä.

Jussi Laakso, Vice President, Business Solution, Fellowmind

IKH:n toimipisteet siirtyvät uuden ratkaisun käyttäjiksi vaiheittain. Uudistuksen onnistumista seurataan sekä projektin aikana että käyttöönoton jälkeen konkreettisilla liiketoimintamittareilla. IKH:n tavoitteena on seurata järjestelmäuudistuksen tuottamia hyötyjä viiden vuoden ajan muun muassa käyttöpääoman, operatiivisen tehokkuuden, saatavuuden ja liiketoiminnan kasvun näkökulmista.