Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työmarkkinoiden alakulo ei hellitä – ”Paikallaan polkeminen jatkuu”
24.11.2026 08:57:48 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote
Tilastokeskuksen lokakuun työllisuusluvut olivat Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan yllättävän heikot. ”En silti usko, että tekoälyn käyttöönotto olisi vielä ratkaisevasti muuttanut asetelmaa”, Appelqvist sanoo.
”Lokakuun työllisyystilastot eivät tuoneet merkkejä kaivatusta myönteisestä käänteestä työmarkkinoilla. Paikallaan polkeminen jatkuu”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille laski lokakuussa 75,4 prosenttiin. Vastaavissa lukemissa oltiin keväällä.
”Kesällä näytti hetken, että työllisyys olisi nytkähtämässä parempaan suuntaan, mutta syksy on ollut vaisunpuoleinen. Varsinaisesta heikkenemisestä ei silti ole kyse, vaan työllisyyskehitys heiluu ilman selkeää suuntaa”, Appelqvist arvioi.
Työttömänä oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 284 000 henkeä. Työttömyysasteen trendi nousi 10,6 prosenttiin.
”En julistaisi, että tavanomainen työmarkkinadynamiikka on rikki. Mutta näyttää siltä, että tällä kertaa talouskasvun siirtyminen myönteisiksi työllisyysvaikutuksiksi kestää aika pitkään. Jossain vaiheessa työttömyyden on silti pakko alkaa sulaa, jos kasvu jatkuu odotetusti. En usko, että tekoälyn käyttöönotto olisi vielä ratkaisevasti muuttanut asetelmaa”, Appelqvist sanoo.
Lokakuussa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin noin 30 000 eli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimien työpaikkojen osalta myös viime vuoden taso oli alhainen. Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa jonkin verran alle 142 000 tuhatta.
”Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen hälyttävän korkealla tasolla, mutta ainakaan tilanne ei ole heikentynyt, vaan aavistuksen kohentunutkin. Kesän jälkeen lukema on ollut kolme kuukautta laskussa, tosin hyvin loivalla kulmakertoimella. Isoihin muutoksiin tarvitaan vahvempaa kotimaista kysyntää”, Appelqvist toteaa.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Kauppakamarit: Viennin kasvattaminen 10 miljardilla toisi julkiseen talouteen 3 miljardia euroa vuosittain24.11.2026 02:00:00 EET | Tiedote
Leikkausten rinnalle Suomi tarvitsee lisää tuloja. Jo 10 prosentin kasvu vientiin vahvistaisi vaikeuksissa olevaa julkista taloutta merkittävästi. Suomi on jäänyt viennissä verrokkimaidensa jalkoihin, mutta ero on kurottavissa kiinni. Kauppakamarien tilaama vientiselvitys esittää neljä keinoa viennin vauhdittamiseen.
Keskuskauppakamari: Tullimaksut purivat krääsäpaketteihin – seuraavaksi kuriin vaaralliset tuotteet20.11.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Black Week ja Black Friday houkuttelevat suomalaisia verkko-ostoksille, mutta EU:n ulkopuolelta tilattavien halpapakettien määrä on romahtanut käyttöönotetun tullimaksun myötä. Keskuskauppakamarin mukaan pienpakettien tullimaksu ei silti yksin korjaa tuoteturvallisuuden ja epäreilun kilpailun ongelmia.
Suomalaisyrityksille haetaan kasvua Afrikasta – uusi Business Council vauhdittamaan kauppaa ja investointeja18.11.2026 09:23:34 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin koordinoima kauppayhdistys vahvistaa Afrikka-toimintaansa: vuonna 2020 perustettu Afrikka-verkosto muuttuu Finland–Africa Business Counciliksi. Alueella on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, sillä tällä hetkellä vain noin kaksi prosenttia suomalaisyritysten viennistä suuntautuu Afrikkaan.
Tapio Pyysalo Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan johtajaksi17.11.2026 09:49:23 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan johtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Tapio Pyysalo. Hän aloittaa tehtävässään 1. joulukuuta.
Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija: Veropäivän kärkilistat kertovat vain osan totuudesta – lähes puolet yhteisöverosta on tullut pk-yrityksiltä12.11.2026 14:04:42 EET | Tiedote
Yritykset maksoivat yhteisöveroa vuodelta 2025 yhteensä 7,5 miljardia euroa. Keskuskauppakamarin mukaan on huomattavaa, että merkittävä osa potista kertyy pienistä ja keskisuurista yrityksistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme