”Lokakuun työllisyystilastot eivät tuoneet merkkejä kaivatusta myönteisestä käänteestä työmarkkinoilla. Paikallaan polkeminen jatkuu”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Työllisyysasteen trendi 20–64-vuotiaille laski lokakuussa 75,4 prosenttiin. Vastaavissa lukemissa oltiin keväällä.

”Kesällä näytti hetken, että työllisyys olisi nytkähtämässä parempaan suuntaan, mutta syksy on ollut vaisunpuoleinen. Varsinaisesta heikkenemisestä ei silti ole kyse, vaan työllisyyskehitys heiluu ilman selkeää suuntaa”, Appelqvist arvioi.

Työttömänä oli Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 284 000 henkeä. Työttömyysasteen trendi nousi 10,6 prosenttiin.

”En julistaisi, että tavanomainen työmarkkinadynamiikka on rikki. Mutta näyttää siltä, että tällä kertaa talouskasvun siirtyminen myönteisiksi työllisyysvaikutuksiksi kestää aika pitkään. Jossain vaiheessa työttömyyden on silti pakko alkaa sulaa, jos kasvu jatkuu odotetusti. En usko, että tekoälyn käyttöönotto olisi vielä ratkaisevasti muuttanut asetelmaa”, Appelqvist sanoo.

Lokakuussa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin noin 30 000 eli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avoimien työpaikkojen osalta myös viime vuoden taso oli alhainen. Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuussa jonkin verran alle 142 000 tuhatta.

”Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen hälyttävän korkealla tasolla, mutta ainakaan tilanne ei ole heikentynyt, vaan aavistuksen kohentunutkin. Kesän jälkeen lukema on ollut kolme kuukautta laskussa, tosin hyvin loivalla kulmakertoimella. Isoihin muutoksiin tarvitaan vahvempaa kotimaista kysyntää”, Appelqvist toteaa.