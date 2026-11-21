– Meidän on puhuttava lasten ja nuorten kanssa siitä, millainen on turvallinen parisuhde. Mistä tunnistaa, että joku ei kunnioita toisen rajoja? Mitä tehdä, jos ystävä kertoo pelkäävänsä kumppaniaan? Nuorten on voitava esittää näitä kysymyksiä ja saatava tukea niiden käsittelyyn jo koulussa, Mahdi sanoo.

Ennaltaehkäisevän työn aloittamisen tärkeydestä kertoo myös Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry:n vuonna 2024 julkaisema tutkimus. Joka neljäs kyselyyn vastannut alle 35-vuotias mies katsoi, että nainen voi ansaita osakseen väkivaltaa pukeutumisensa, ulkonäkönsä tai käyttäytymisensä vuoksi. Tutkimus osoitti kuitenkin myös, että 84 prosenttia miehistä katsoi, että miesten tulisi ottaa enemmän vastuuta naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta.

– On vakavaa, että niin moni nuori mies ajattelee naisen voivan ansaita osakseen väkivaltaa. Kukaan ei ansaitse väkivaltaa riippumatta siitä, miten pukeutuu tai käyttäytyy. Haluan, että yhä useampi mies kantaa vastuuta ja keskustelee poikien ja nuorten miesten kanssa kunnioituksesta ja tasa-arvosta. Kun me aikuiset uskallamme puhua lähisuhdeväkivallasta, autamme nuoria tunnistamaan varoitusmerkkejä, asettamaan rajoja ja kertomaan, jos jokin tuntuu väärältä, Mahdi sanoo.

Asenteiden muuttaminen on keskeistä väkivallan ennaltaehkäisyssä. Yhteiskunnan on kuitenkin kyettävä tarjoamaan turvaa ja apua myös niille, jotka jo joutuvat kokemaan väkivaltaa. Kesäkuun puoluekokouksessa RKP päätti edistää väkivaltaa kokeneiden naisten mahdollisuuksia saada pitkäjänteistä tukea kaikkialla Suomessa. Tämä tarkoittaa muun muassa monikielisen tiedon tarjoamista sekä ammattilaisten kouluttamista väkivallan tunnistamiseen ja väkivaltaa kokeneiden kohtaamiseen. RKP haluaa myös tehostaa lähestymiskieltojen valvontaa ja ottaa käyttöön naismurhan (femisidin) omana rikosnimikkeenään silloin, kun nainen surmataan sukupuoleen liittyvistä syistä.

– Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei saa pitää yksityisasiana. Se on yhteiskunnallinen ongelma, joka vaatii toimia monella tasolla. Meidän on tunnistettava väkivalta nykyistä varhaisemmassa vaiheessa, suojeltava väkivallan uhreja ja varmistettava, että tekijä joutuu vastuuseen teoistaan. Yhdenkään naisen ei pidä joutua taistelemaan yksin saadakseen apua ja turvaa, Mahdi sanoo.

Jotta naiset uskaltavat hakea apua ja pääsevät irtautumaan väkivaltaisesta suhteesta, tarvitaan myös järjestöjä, joiden tarjoama tuki on helposti saatavilla. Järjestöjen työ on usein ratkaisevassa asemassa sekä ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä että matkalla takaisin turvalliseen elämään.

– Monelle naiselle tukijärjestö on ensimmäinen paikka, jossa hän uskaltaa kertoa kokemastaan väkivallasta. Siksi järjestöjen rahoitus on turvattava pitkällä aikavälillä. Apua on oltava saatavilla niin silloin, kun nainen ottaa ensimmäisen kerran yhteyttä, kuin silloin, kun hän pyrkii rakentamaan itselleen uudelleen turvallisen elämän, Mahdi sanoo.

Turvakodit ovat myös tärkeä osa väkivaltaa kokeneille naisille tarjottavaa tukea. Syksyn budjettineuvotteluissa hallitus sopi turvakotien rahoituksen lisäämisestä 2,68 miljoonalla eurolla, mikä mahdollistaa turvakotipaikkojen lisäämisen.

– Kun nainen kertoo joutuvansa väkivallan kohteeksi, hänet on otettava vakavasti ja hänen on saatava apua välittömästi. Hänellä on oltava turvallinen paikka, johon mennä, ja mahdollisuus saada tukea myös silloin, kun hän rakentaa arkeaan uudelleen, Mahdi päättää.