Turun yliopiston tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2001–2006 syntyneiden suomalaisten lasten käytöshäiriödiagnoosien yleisyyttä, muutoksia ja riskitekijöitä. Tutkimusaineisto koostui 282 773 lapsen perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa saamista diagnooseista.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että käytöshäiriödiagnoosin saaneista lapsista lähes 41 prosentilla oli myös ADHD. Ylipäätään lasten käyttäytymisen häiriöiden diagnoosit ovat lisääntyneet hieman.

– Pojilla riski saada molemmat diagnoosit samaan aikaan oli tutkimuksemme mukaan seitsenkertainen tyttöihin verrattuna, kertoo tutkijatohtori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Marika Leppänen Turun yliopistosta.

Äidin raskaudenaikainen tupakointi sekä äidin psyykkiset sairaudet raskauden aikana tai lapsen neljän ensimmäisen elinvuoden aikana lisäsivät lapsen riskiä saada sekä käytöshäiriö- että ADHD-diagnoosi kaksi- tai kolminkertaiseksi muihin lapsiin verrattuna. Jos äiti ei käynyt raskausaikana töissä tai asui yksin, lisäsi sekin hieman lapsen riskiä saada molemmat diagnoosit.

Käytöshäiriödiagnoosit harvinaisia lasten haastavan käytöksen yleisyyteen verrattuna

Lapsen haastava käytös sekä aikuisten ja sääntöjen uhmaaminen on yleistä. Se on myös yksi yleisimmistä syistä hakeutua mielenterveyspalveluihin lasten perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

– Tähän verrattuna diagnoosit ovat harvinaisia ja tutkimusaineistomme mukaan käytöshäiriödiagnooseja annettiin pääasiassa erikoissairaanhoidossa, Leppänen kertoo.

Hänen mukaansa diagnoosien vähäinen määrä voi liittyä siihen, että käytöshäiriöt koetaan negatiivisemmiksi kuin esimerkiksi neurokehitykselliset häiriöt, joihin on tarjolla paremmin hoitoa, tukea ja ymmärrystä. Kenties siksi diagnooseja ei anneta niin matalalla kynnyksellä, Leppänen pohtii.

– Lapsen haastava käytös ei ole aina pysyvää, mutta hoito kannattaa aloittaa matalalla kynnyksellä ja seurata, meneekö oire ohi. Positiivisen vanhemmuuden vahvistamisen on todettu olevan tärkein hoitokeino, Leppänen toteaa.

Lapsuuden käytöshäiriöt ovat yhteydessä moniin ongelmiin aikuisiässä

Käytöshäiriöt, erityisesti yhdessä haastavien kasvuolosuhteiden ja ADHD:n kanssa, ovat yhteydessä suurempaan riskiin kohdata aikuisiässä terveys- ja ihmissuhdeongelmia sekä ajautua epäsosiaaliseen tai jopa rikolliseen käyttäytymiseen.

– Siksi käytöshäiriöiden tunnistaminen ja hoitaminen on tärkeää niin yksilön, perheen kuin yhteiskunnankin kannalta. Kun ongelmat ovat jo kasvaneet suuremmiksi, niihin on haastavampaa puuttua, Leppänen painottaa.

Tutkimustulokset puoltavat sitä, että lasten, nuorten ja perheiden terveyspalveluissa tulisi olla riittävästi resursseja ja osaamista lasten oireiden arviointiin. Hoidossa tulisi ottaa huomioon perheen kokonaiskuormitus ja muiden häiriöiden mahdollisuus.

– Yhteiskuntana meidän kannattaa panostaa ennaltaehkäisyyn, kuten vanhempien voimavarojen tukemiseen. Koska haasteet ovat moninaisia, lasten ja perheiden tarpeiden tunnistamiseen ja tukemiseen tarvitaan monialaista ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä, Leppänen toteaa.

Tutkimus toteutettiin sosiaali– ja terveysministeriön tukemassa NEPSOS-hankkeessa.