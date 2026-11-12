Kristiina Halttu ja Inke Koskinen hurmaavat musiikkinäytelmä Mirdjan päärooleissa
24.11.2026 10:12:59 EET | Suomen Kansallisteatteri | Tiedote
L. Onervan (1882–1972) romaani Mirdja (1908) herätti aikanaan kohun – naisen ei sopinut kyseenalaistaa konventionaalisen siveää roolia, saati toteuttaa itseään vapaasti. Eva Buchwaldin tuore dramatisointi dekadentista romaaniklassikosta saa Liila Jokelinin ohjaamana kantaesityksensä Pienellä näyttämöllä 25.11. Mirdja on vimmainen ja yltäkylläinen musiikkinäytelmä, jossa runsas visuaalinen maailma, koreografinen liike ja varta vasten esitykseen sävelletty musiikki kohtaavat. Mirdjan roolin jakavat valovoimaiset Kristiina Halttu ja Inke Koskinen.
L. Onervan (1882–1972) esikoisromaani Mirdja julkaistiin (SKS) vuonna 1908. Kiihkeästi itseään etsivän sekä taiteellisia ja seksuaalisia halujaan toteuttavan naisen, Mirdjan, tarina herätti ilmestyessään paheksuntaa ja suorastaan kulttuurikohun. Naisen tuli olla siveä, sievä ja sitoutunut, eikä suinkaan haihatella omien kutsumustensa ja intohimojensa perään. Kohun saattelemana, tai siitä huolimatta, L. Onerva onnistui teoksellaan sanoittamaan ja kuvaamaan naisen asemasta jotain, joka yhä edelleen on universaalia, ajatonta ja keskustelua herättelevää.
Mirdja saa kantaesityksensä Pienellä näyttämöllä 25.11. Esityksen on dramatisoinut Eva Buchwald, joka on myös hiljattain kääntänyt alkuteoksen englanniksi (Mirdja: A Decadent New Woman, 2025). Esityksen ohjaa Kansallisteatterissa debytoiva Liila Jokelin, joka on tunnettu myös kirjailijana, dramaturgina ja muusikkona.
Mirdja – vimmainen, yltäkylläinen, ruumiillinen
Mirdja-esityksessä elää kaksi Mirdjaa. Nuoren elämänjano ja halu ylittää omat rajat on dramaattisen kyltymätön. Varttunut, jo hauras Mirdja seurustelee aaveiden kanssa, haikailee elämänsä kohokohtia ja katuu vääriä valintoja. Miesseuraa kuvankauniilta Mirdjalta ei puutu, mutta perheen tukea tai naispuolisten ystävien sisaruutta hän ei ole koskaan saanut kokea. Elämä kulkee vuoristorataa: ihailua ja parrasvalojen loistetta, kauhua omasta keskinkertaisuudesta, Pariisin kulttuuripiirejä ja lopulta tylsä, peruukkia muistuttava pappissuvun aviopuoliso. Kaikkivoipaisuudesta Mirdja syöksyy oman elämänsä marttyyriksi.
Jokelin ohjaa Pienelle näyttämölle vimmaisen musiikkinäytelmän, joka onnistuu taidolla yhteensovittamaan dekadenssin yltäkylläisyyden ja höyhenen keveän ilmavuuden. Samalla se saa katsojan aika ajoin hykertelemään hurmioituneena, sillä mainion näyttelijäkaartin roolityössä näkyy kaiken draaman keskellä aivan hulvatonta lystikkyyttä. Mirdjan roolin jakavat valovoimaiset Kristiina Halttu ja Inke Koskinen, jotka molemmat heittäytyvät rooleihinsa valtavalla intensiteetillä. Kasper Korpela, Aksa Korttila, Esa-Matti Long, Pyry Nikkilä, Ilja Peltonen ja Timo Tuominen näyttelevät kukin useamman roolin, eikä vauhtia puutu.
Esitys pursuaa toinen toistaan upeampia pukuja (Riikka Mäntymaa), ja Veli-Ville Sivénin varta vasten esitykseen säveltämä musiikki luo keveyttä, rytmiä ja kontrastia 1900-luvun elämänmenoon. Niina Rajamaan luoma koreografinen liike ja tanssi rakentavat niin oivalla tavalla esityksen tarinaa ja tunnelmaa, että katsojana melkein toivoisi voivansa liittyä joukkoon mukaan.
Kantaesitys Pienellä näyttämöllä 25.11.2026
Esitysoikeuksia valvoo Suomen Kulttuurirahasto
Työryhmä
Rooleissa Kristiina Halttu, Kasper Korpela, Aksa Korttila, Inke Koskinen, Esa-Matti Long, Pyry Nikkilä, Ilja Peltonen ja Timo Tuominen
Ohjaus Liila Jokelin Dramatisointi Eva Buchwald Lavastussuunnittelu Salli Kari Pukusuunnittelu Riikka Mäntymaa Valo- ja videosuunnittelu Elli Maria Kujansuu Musiikki Veli-Ville Sivén Äänisuunnittelu Jani Peltola Koreografia Niina Rajaniemi Naamioinnin suunnittelu Joonas Lampi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika MyllyahoPääjohtajamika.myllyaho@kansallisteatteri.fi
Karoliina MasalinViestintäpäällikköPuh:0408337382karoliina.masalin@kansallisteatteri.fi
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