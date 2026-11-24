Koneoppiminen paljasti parhaat rakenteet atominohuille metalleille
25.11.2026 07:05:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Atominohuet metallit eli metalleenit ovat lupaavia materiaaleja esimerkiksi katalyysiin, elektroniikkaan ja energiasovelluksiin, mutta niiden valmistaminen on ollut haastavaa. Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat nyt tunnistaneet yli 300 vakaata metalleeni-kerrosrakennetta koneoppimisen ja suurteholaskennan avulla. Tulokset tarjoavat tutkijoille käytännöllisen tiekartan uusien kaksiulotteisten metallien valmistamiseen.
Metalleenit ovat alkuainemetalleista muodostuvia yhden atomin paksuisia kerroksia. Niiden suuri pinta-ala ja poikkeukselliset elektroniset ominaisuudet tekevät niistä kiinnostavia materiaaleja moniin tulevaisuuden teknologioihin. Haasteena on kuitenkin se, että metalliatomit pyrkivät sitoutumaan kaikkiin suuntiin, jolloin atominohuet kerrokset luhistuvat helposti kolmiulotteisiksi rakenteiksi.
Vuonna 2025 tutkijat osoittivat kokeellisesti, että esimerkiksi vismutista, tinasta ja lyijystä voidaan valmistaa vakaita metalleeneja puristamalla ne kahden suojaavan kerroksen väliin. Tämän läpimurron jälkeen avoimeksi jäi kuitenkin kysymys siitä, mitkä metallit ja suojakerrokset soveltuvat menetelmään parhaiten.
Koneoppiminen mahdollisti laajan kartoituksen
Jyväskylän yliopiston tutkijat ratkaisivat ongelmaa yhdistämällä koneoppimisen kvanttimekaanisiin simulaatioihin. Menetelmän avulla tutkittiin laajasti erilaisia metallien ja kaksiulotteisten materiaalien yhdistelmiä, joita olisi mahdotonta käydä läpi pelkästään perinteisillä laskentamenetelmillä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin yli tuhatta kerrosrakennetta, joissa kymmeniä metalleja yhdistettiin esimerkiksi grafeeniin ja siirtymämetallidikalkogenideihin. Analyysien perusteella tutkijat tunnistivat yli 300 vakaata rakennetta.
- Koneoppimisen avulla pystyimme tarkastelemaan yli tuhatta kerrosrakennetta, paljon enemmän kuin tavanomaisilla kvanttimekaanisilla laskuilla olisi ollut mahdollista. Keskeiset tulokset vahvistettiin myöhemmin tarkemmilla menetelmillä, kertoo simulaatiot suorittanut tutkijatohtori Mohammad Bagheri Jyväskylän yliopistolta.
Seleenipohjaiset materiaalit osoittautuivat parhaiksi
Tutkimuksen mukaan seleenipohjaiset siirtymämetallidikalkogenidit olivat tehokkaimpia vakauttamaan atominohuita metallikerroksia. Suojakerrokset pitävät metalleenin vakaana sekä mekaanisesti että kemiallisten vuorovaikutusten avulla.
Simulaatiot osoittivat, että valitut kerrosrakenteet pysyivät ehjinä ja kapseloidut kerrokset säilyvät metallisina myös huoneenlämmössä.
- Tulokset tarjoavat kokeellisille tutkijoille käytännöllisen kartan siitä, mikä metalli kannattaa valita, minkä materiaalin väliin se kannattaa sijoittaa ja millaisia ominaisuuksia rakenteelta voidaan odottaa. Tämä voi nopeuttaa uusien kaksiulotteisten metallien kehittämistä moniin sovelluksiin, sanoo tutkimusryhmän johtaja, professori Pekka Koskinen Jyväskylän yliopistolta.
Avoin tietoaineisto tukee jatkotutkimusta
Kaikkien tunnistettujen vakaiden rakenteiden aineisto on julkaistu avoimesti tutkimusyhteisön käyttöön. Tutkimus toteutettiin Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittamassa EcoMet-hankkeessa. Laskennat suoritettiin Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) LUMI-supertietokoneella.
Tulokset julkaistiin arvostetussa Nano Letters -tiedelehdessä.
Artikkelin tiedot:
- M. Bagheri and P. Koskinen, “Machine-Learning-Accelerated Metallene Stabilization from High-Throughput Sandwich Modeling”, Nano Letters (2026)
- Link to the article: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.6c04636
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tutkijatohtori Mohammad Bagheri, mohammad.m.bagheri@jyu.fi
Professori Pekka Koskinen, pekka.j.koskinen@jyu.fi, +358408054089
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